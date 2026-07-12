Letzter Härtetest: Stätzling glänzt - Ansbach unterliegt erneut

Der FC Stätzling (weiße Trikots) setzte sich im Duell der Landesligisten deutlich mit 6:0 gegen den SV Aubing durch. – Foto: Walter Brugger

Am heutigen Sonntag standen für viele bayerische Teams die letzten Testspiele vor dem Saisonauftakt in der kommenden Woche auf dem Programm. Zahlreiche Mannschaften nutzten die Generalprobe, um noch einmal Selbstvertrauen zu tanken, Abläufe zu testen und letzte Erkenntnisse vor dem Start in die neue Spielzeit zu sammeln.

Die heutige Partie war für den Regionalligisten FV Illertissen die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart. Bereits in der kommenden Woche stehen zunächst der Verbandspokal und eine Woche später der Auftakt in der Regionalliga auf dem Programm. Gegen die Young Boys Reutlingen aus der Oberliga Baden-Württemberg feierte der FV Illertissen einen deutlichen 6:1-Erfolg und setzte damit ein Ausrufezeichen zum Abschluss der Vorbereitung. Mit diesem überzeugenden Sieg geht die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen und einem guten Gefühl in die bevorstehenden Pflichtspiele.

Gegen den Oberligisten aus Baden-Württemberg tat sich die Mannschaft von Trainer Niklas Reutelhuber schwer und musste sich am Ende mit 0:4 geschlagen geben. Bereits vor der Pause stellte der TSV Essingen die Weichen auf Sieg. Pfänder brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, ehe Braig in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Essingen das spielbestimmende Team und legte zwei weitere Treffer nach. Groß erhöhte in der 48. Minute auf 3:0, den Schlusspunkt setzte Dambacher in der 90. Minute zum 4:0-Endstand. Die SpVgg Ansbach musste dabei auch der Belastung der vergangenen Tage Tribut zollen. Bereits am Vortag stand für die Mannschaft ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Programm, wodurch die Kräfte gegen den Oberligisten aus Baden-Württemberg nicht mehr ganz frisch waren.

Für den Regionalligisten endet die Vorbereitung damit mit einer Niederlage. Am kommenden Samstag wartet mit dem Verbandspokal bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison.

Im Duell der beiden Landesligisten behielt der FC Stätzling die Oberhand. Nach der knappen 1:0-Halbzeitführung drehte die Mannschaft von Trainer Raffael Semke im zweiten Durchgang noch einmal richtig auf und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Am Ende standen sechs Treffer auf der Anzeigetafel. Zum Matchwinner avancierte der zur Halbzeit eingewechselte Paul Iffarth, der mit gleich vier (!) Toren maßgeblich zum deutlichen Erfolg seiner Mannschaft beitrug.