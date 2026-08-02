Letzter Härtetest endet mit 5:3 - Ahmsen unterliegt der SG Oesterweg

– Foto: Lukas Lehbrink / lukaslehb_spo

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start in die neue Saison musste sich der TuS Ahmsen am Sonntagnachmittag bei der SG Oesterweg mit 5:3 geschlagen geben.

Personell konnte der TuS beim letzten Test allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Einige Spieler fehlten urlaubs- oder verletzungsbedingt, wodurch auch Akteure aus der zweiten Mannschaft die Möglichkeit bekamen, auszuhelfen und sich im Kader der Ersten zu zeigen.

Für beide Mannschaften war die Partie der finale Test, bevor es am kommenden Wochenende wieder um Punkte geht. Während die SG Oesterweg in der Kreisliga-A Bielefeld in die neue Spielzeit startet, geht es für den TuS Ahmsen in der Bezirksliga-St.1 Westfalen weiter.

Früher Rückstand – Ahmsen dreht zunächst die Partie

Der Start gehörte den Gastgebern. Bereits in der 5. Minute brachte Niklas Gronau die SG Oesterweg mit 1:0 in Führung.

Ahmsen benötigte etwas Zeit, fand anschließend aber besser in die Partie und zeigte insbesondere im Spiel nach vorne immer wieder gute Ansätze. In der 34. Minute belohnte sich der TuS schließlich: Stephan-Maurice Wennemann erzielte den 1:1-Ausgleich.

Nur sechs Minuten später gelang sogar die zwischenzeitliche Wende. Jannis Völkel traf in der 40. Minute zum 1:2.

Die Führung hielt allerdings nicht lange. Oesterweg nutzte die Fehler im Ahmsener Spiel konsequent aus und kam durch Tobias Fiß in der 43. Minute zum 2:2. Besonders bitter aus Sicht des TuS: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehten die Gastgeber die Partie erneut und gingen durch Savas Abdi mit einer 3:2-Führung in die Pause.

Oesterweg nutzt die Fehler konsequent

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel des TuS zu fehleranfällig. Gerade im Defensivverhalten und durch individuelle Fehler brachte sich Ahmsen immer wieder selbst in schwierige Situationen.

Die SG Oesterweg machte dagegen über weite Strecken ein gutes Spiel, verschob geschlossen, setzte den TuS früh unter Druck und nutzte die sich bietenden Möglichkeiten konsequent.

In der 69. Minute erhöhte Philipp Witte schließlich auf 4:2.

Aufgegeben hatte sich Ahmsen allerdings noch lange nicht.

Nur vier Minuten später war erneut Stephan-Maurice Wennemann zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer des Tages verkürzte er in der 73. Minute auf 4:3 und brachte den TuS damit noch einmal zurück in die Partie.

Auch offensiv zeigte Ahmsen immer wieder, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Einige gut herausgespielte Aktionen und schnelle Vorstöße sorgten dafür, dass die Oesterweger Defensive immer wieder gefordert wurde.

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 83. Minute. Niclas Dreß nutzte eine weitere Möglichkeit für die Gastgeber und stellte auf den 5:3-Endstand.

Generalprobe zeigt, woran noch gearbeitet werden muss

Am Ende steht für den TuS Ahmsen eine 5:3-Niederlage im letzten Test der Vorbereitung.

Ein Ergebnis, das sicherlich nicht den Vorstellungen entspricht – gleichzeitig aber noch einmal deutlich aufgezeigt hat, an welchen Stellschrauben in der letzten Trainingswoche gearbeitet werden muss.

Vor allem die individuellen Fehler und die Abstimmung im Defensivverbund machten es der SG Oesterweg an diesem Nachmittag zu häufig zu einfach. Die Gastgeber wussten diese Situationen konsequent zu nutzen und verdienten sich ihren Erfolg mit einem insgesamt guten Auftritt.

Auf der anderen Seite gab es aus Ahmsener Sicht auch positive Ansätze. Gerade offensiv gelang es immer wieder, gefährliche Situationen herauszuspielen. Drei eigene Treffer und weitere gute Angriffe zeigten, dass die Mannschaft auch an einem schwierigen Nachmittag jederzeit in der Lage war, nach vorne Gefahr auszustrahlen.

Jetzt gilt es, die Erkenntnisse aus dem letzten Test mitzunehmen, die Fehler unter der Woche aufzuarbeiten und den Fokus vollständig auf den Saisonstart zu richten.

Die Vorbereitung ist damit abgeschlossen – ab jetzt zählt es.

Am kommenden Sonntag, den 9. August, startet der TuS Ahmsen in die neue Bezirksliga-Saison. Zum Auftakt wartet auswärts der SV Löhne-Obernbeck.

Dann beginnt wieder der Kampf um Punkte. ⚽💚🤍