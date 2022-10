Letzter gegen Erster: Alles klar - oder? 15. Spieltag - Samstag: Tabellenführer Schalding gastiert beim gebeutelten TSV 1860 Rosenheim

Nachdem der SV Schalding-Heining am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der Bayernliga Süd übernommen hat, gilt es diese am morgigen Samstag im Auswärtsspiel beim TSV 1860 Rosenheim zu verteidigen. Beide Klubs kennen sich bestens aus der Regionalliga Bayern. Wie die Schaldinger erwischte es aber auch die Rosenheimer am Ende der vergangenen Saison - Abstieg aus der höchsten Amateurklasse Bayerns! Anders aber als die Grün-Weißen kommen die Sechziger aber auch eine Etage tiefer nicht auf die Beine. Mit lediglich sieben Zählern fristet der TSV ein trauriges Dasein am Tabellenende, da hat auch der zwischenzeitliche Trainerwechsel nicht viel gebracht. Auf dem Papier ist die Aufgabe also eine klare Sache: Letzter gegen Erster! Aber wer sich ein wenig intensiver mit Fußball beschäftigt, weiß, dass gerade solche vermeintlich klare Angelegenheiten so ihre Tücken haben. Anstoß im Jahn-Stadion ist um 14 Uhr.