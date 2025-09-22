Letzter Freistoß führt zu Happy End für Oberau/Farchant

Jubel bei der Tischer-Elf: Trotz 0:2-Rückstand fährt Oberau/Farchant doch noch einen Zähler einen. Gegen Höhenrain traf die SG kurz vor dem Schlusspfiff.

Der FSV Höhenrain stellte sich schon auf die Feierlichkeiten ein. Da gab es einen letzten Freistoß – und das große Happy End für die Spielgemeinschaft aus Oberau und Farchant. Ein Flankenball, irgendwie noch verlängert, kam zu Dominik Korthals durch. Der haute ihn zum 2:2 ins Tor. Danach war Schluss.

„Ich hoffe, dass die Jungs gemerkt haben, was drin ist“, sagt Trainer Jan Tischer. Bei seinem Urteil über die Partie wollte er differenzieren. Alles, was ab Minute 50 passierte, nickte er ab. Beim Stande von 0:2 packte seine Mannen der Ehr- und Kampfgeist. Die Anweisungen vom Coach waren klar: Es brauchte mehr Bissigkeit in den Zweikämpfen. Auch die kleine taktische Tüftelei (nur noch eine Spitze) ging voll auf. Auf einmal kam die SG zu einigen guten Torszenen.

Auch die zuletzt bemängelte Körpersprache ergänzte den runden, kampfstarken Auftritt. Beim 1:2 erzwang Oberau/Farchant erst einen Einwurf in ungünstiger Position nahe der Eckfahne, setzte dann den Gegner massiv unter Druck, erzwang ein fehlerhaftes Abspiel, das zum Tor von Simon Groll führte.