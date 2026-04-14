Letzter Finalist gesucht: Jeddeloh fordert Havelse

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Im Niedersachsenpokal steht die letzte Entscheidung vor dem Finale an: Der SSV Jeddeloh II empfängt am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker) den TSV Havelse zum Halbfinale im Wettbewerbsstrang „3. Liga/Regionalliga“. Der Sieger trifft im Endspiel auf die bereits qualifizierte SV Drochtersen/Assel.

Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind in die Partie. Jeddeloh hat sich mit drei Siegen in Folge in der Regionalliga Nord in der Spitzengruppe festgesetzt und präsentiert sich aktuell in stabiler Form. Havelse wiederum konnte zuletzt in der 3. Liga zwei Erfolge feiern und hält damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.

Historie spricht für enge Partie

Trotz der unterschiedlichen Spielklassen verspricht das Duell ein offenes Kräftemessen. Havelse bringt die Erfahrung zweier Pokalsiege (2012, 2020) mit, während Jeddeloh bei einem Erfolg zum zweiten Mal nach 2018 ins Finale einziehen würde.