Letzter Finalist gesucht: Jeddeloh fordert Havelse

Im Niedersachsenpokal steht die letzte Entscheidung vor dem Finale an: Der SSV Jeddeloh II empfängt am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker) den TSV Havelse zum Halbfinale im Wettbewerbsstrang „3. Liga/Regionalliga“. Der Sieger trifft im Endspiel auf die bereits qualifizierte SV Drochtersen/Assel.
Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind in die Partie. Jeddeloh hat sich mit drei Siegen in Folge in der Regionalliga Nord in der Spitzengruppe festgesetzt und präsentiert sich aktuell in stabiler Form. Havelse wiederum konnte zuletzt in der 3. Liga zwei Erfolge feiern und hält damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.
Trotz der unterschiedlichen Spielklassen verspricht das Duell ein offenes Kräftemessen. Havelse bringt die Erfahrung zweier Pokalsiege (2012, 2020) mit, während Jeddeloh bei einem Erfolg zum zweiten Mal nach 2018 ins Finale einziehen würde.
Interessant: In den vergangenen beiden Pokalduellen zwischen beiden Teams behielt jeweils Jeddeloh die Oberhand – beide Male fiel die Entscheidung allerdings erst im Elfmeterschießen. Die Voraussetzungen deuten also erneut auf eine enge Partie hin, in der Details den Ausschlag geben dürften.
Der Sieger komplettiert das Finale und trifft dort auf Drochtersen/Assel, das sich bereits mit einem Erfolg gegen den VfB Oldenburg qualifizieren konnte.