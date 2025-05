Letzter Fauseweh-Einsatz für St. Tönis ist fraglich

Durch die schmerzhafte Niederlage gegen den SV Biemenhost bleibt dem Fußball-Oberligisten SC St. Tönis das große Ziel Regionalliga verwehrt. Die an Spannung kaum zu überbietende Entscheidung um den Aufstieg fällt am letzten Spieltag ohne Beteiligung des Teams um Trainer Bekim Kastrati. Natürlich war die Enttäuschung an der Gelderner Straße nach dem wilden 4:5 gegen den Aufsteiger groß.

Kastrati hofft auf positiven Abschluss

Doch mit etwas Abstand dürfte sich das legen und die Erkenntnis Einzug halten, eine starke Saison gespielt zu haben, in der die Blau-Gelben vielerorts an Respekt und Anerkennung gewonnen haben. Mit 91 Toren nach 33 Spieltagen wird dem SC die zweitbeste Offensive nicht mehr zu nehmen sein. Und auch wenn am Ende eines packenden Vierkampfes gefühlt „nur“ der vierte Tabellenplatz herausspringt, bedeutet das in der vergleichsweise jungen Oberliga-Chronik immer noch, auf den größten Erfolg der Vereinsgeschichte zurückblicken zu können.