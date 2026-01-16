Letzter Auftritt der FCS-Zweiten in der Halle

Auch am letzten Wochenende der Qualifikations-Serie zum Hallenmasters nimmt die Zweite des 1. FC Saarbrücken an einem Turnier teil. Das Team von Trainer Sammer Mozain startet beim Autohaus-Bunk-Cup des SSV Pachten in der Sporthalle West in Dillingen. "Auch hier gilt wieder, dass wir in Bewegung bleiben, so viel Spaß wie möglich haben, aber dass wir auch gegen Teams aus niedrigeren Klassen den Ehrgeiz haben, uns für den zweiten Tag und die Finalrunde zu qualifizieren. Aber im Vordergrund steht, dass sich vor dem Trainingsauftakt am kommenden Donnerstag niemand verletzt", sagte der Trainer am Freitagmorgen. Denn mit Davide Ghiani und Marco Blinn gebe es bereits zwei angeschlagene Spieler, die nun in der Halle genau wie der rekonvaleszente Mateo Schulze nicht spielen. Das erste Spiel gegen die Reserve von Ligakonkurrent FV 09 Schwalbach ist für 18.46 Uhr vorgesehen, genug Zeit also für die Fans, um nach dem Drittligaspiel am gleichen Nachmittag im Ludwigspark gegen Energie Cottbus noch einen Hallenbesuch einzuplanen. Die zweite Begegnung gegen die DJK Dillingen aus der Kreisliga A beginnt um 19.14 Uhr, danach steht das Spiel gegen den Veranstalter SSV Pachten aus der Landesliga West an, ehe für 20.56 Uhr das Gruppenfinale gegen den Bezirksligisten DJK Saarwellingen angesetzt ist. Die Zwischenrunde und die Finalspiele sind dann für den darauffolgenden Sonntag terminiert.