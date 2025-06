Letzter Akt vor dem Saisonfinale: Verlautenheide patzt, Düren jubelt

Der 29. Spieltag in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 brachte reichlich Dramatik: Während Sportfreunde Düren mit einem souveränen Sieg die Tabellenführung festigten, musste Verlautenheide im Aufstiegskampf einen herben Rückschlag hinnehmen. Kurdistan Düren verspielte beim Remis in Helpenstein seine letzte Titelchance, das Kellerkind hingegen feierte den Klassenerhalt in letzter Sekunde. Breinig verabschiedet sich mit einem Schützenfest, Eilendorf bleibt in Lauerstellung.