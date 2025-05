Letzter Akt vor dem Finale

Mit dem 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen geht für den BSV Schwarz-Weiß Rehden eine Saison zu Ende, die von Schwankungen geprägt war – und die mit dem Finale im NFV-Pokal noch ihren krönenden Abschluss finden soll. Doch bevor am kommenden Samstag das Endspiel gegen Atlas Delmenhorst auf dem Programm steht, will die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic beim VfV 06 Hildesheim noch einmal ein sportliches Zeichen setzen.

Im selben Stadion, in dem Rehden vor genau vier Wochen mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg das Pokalfinal-Ticket löste, will der BSV erneut bestehen. „Natürlich denken wir gerne an das Spiel zurück – das war eine unserer stärksten Leistungen in diesem Frühjahr“, sagt Arambasic. „Aber wir wissen auch, dass die Partie am Sonntag andere Voraussetzungen bietet.“

„Wir müssen mit allem rechnen“, sagt der Rehdener Coach. „Hildesheim will sich zuhause mit Anstand verabschieden, dazu stehen bei ihnen einige Verabschiedungen an – das kann Kräfte freisetzen. Und nach dem verlorenen Halbfinale gegen uns wird sicher auch eine gewisse Rechnung offen sein.“

Besonderes Augenmerk legt Arambasic auf Top-Torjäger Finn-Louis Kiszka, der mit 17 Saisontreffern zu den treffsichersten Angreifern der Liga gehört. „Er weiß, wie man Räume nutzt und im Strafraum Präsenz zeigt – solche Spieler darf man keinen Moment aus den Augen lassen.“

Angespannte Personalsituation – Rotation möglich

Mit Blick auf den eigenen Kader bleibt die Personallage angespannt. Neben den verletzten Amadou Sarr und Nikita Marusenko fehlen Nestor Djengoue (Gelb-Rot) und Riad Stubbla (5. Gelbe Karte). Dennoch kann Arambasic auf einen spielfähigen 19er-Kader zurückgreifen. „Wir werden die Belastung dosieren – ohne die Spannung zu verlieren“, sagt er. „Einige Akteure haben in den letzten Wochen viele Minuten gemacht. Ziel ist es, frisch und fokussiert ins Finale zu gehen.“

In der Liga blieb der BSV zuletzt in fünf Spielen viermal sieglos – lediglich gegen Celle (2:0) und Verden (4:4) gelang Zählbares. Die gute Phase mit 18 Spielen ohne Niederlage liegt inzwischen einige Wochen zurück. „Es war eine Saison mit klaren Höhen und spürbaren Tiefen“, so Arambasic. „Wir haben eine starke Serie hingelegt, aber zum Ende hin an Konstanz verloren. Was bleibt, ist eine junge Mannschaft, die noch viel Entwicklungspotenzial hat – und nun die Chance, eine gute Saison mit einem Titel zu veredeln.“

Am Sonntag geht es laut Arambasic vor allem darum, „die Organisation zu stabilisieren, die Konzentration über 90 Minuten hochzuhalten und mit der richtigen Einstellung aus der Partie zu gehen“. Es sei weniger der Tabellenplatz als vielmehr die mentale Verfassung, auf die es jetzt ankomme: „Wir wollen ein gutes Gefühl mit ins Finale nehmen. Dazu brauchen wir in Hildesheim Haltung, Klarheit – und am besten auch ein positives Ergebnis.“

Anstoß in Hildesheim ist am Sonntag um 15 Uhr im Friedrich-Ebert-Stadion. Der letzte Liga-Auftritt – bevor am 24. Mai das große Pokalfinale ansteht.