Letzter Akt im Rennen um die Niederrheinliga

Am Sonntag werden die Startplätze für die kommende Saison vergeben. Vier Teams aus Kleve, Straelen und Geldern haben noch Hoffnungen. Wer hat die größten Chancen, wer muss auf ein Wunder hoffen. Wir haben einige Szenarien durchgerechnet.

In der Qualifikation zur Niederrheinliga werden am Sonntag die Entscheidungen fallen. Die schlechtesten Karten der vier Nachwuchsteams aus dem Kreis Kleve hat die A-Jugend des 1. FC Kleve, die um 11 Uhr den FC Kray empfängt. Weil das Team von Coach Dominic Trarbach bisher nur zwei Remis vorweisen kann, muss zwingend ein Sieg her. Parallel muss der Mülheimer FC idealerweise Tabellenführer VfB Homberg schlagen, damit die Klever noch auf Platz eins vorrücken können. Auch ein Erreichen des Entscheidungsspiels der besten Tabellenzweiten ist mit einer maximalen Punkteausbeute von fünf Zählern unrealistisch.