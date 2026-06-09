Letzter Akt für die FLF-Frauen in der Liga B

Für Andrea Machado wird das Heimspiel gegen Belgien das letzte Länderspiel ihrer Karriere – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Die Voraussetzungen für das letzte Spiel in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft dürften für die FLF-Damen kaum andere sein als die vor dem Hinspiel gegen Belgien am vergangenen Freitag. Doch es gab trotz 0:6-Niederlage dennoch Positives, was man aus der Partie in Löwen mitnehmen konnte. Die 1.Halbzeit bei den haushohen Favoritinnen aus dem Nachbarland war abzüglich zwei Unzulänglichkeiten, die zu den Gegentoren führten, ganz ordentlich aus luxemburgischer Sicht: man hatte ausreichend Ballbesitz, kam das eine oder andere Mal in den gegnerischen Strafraum und auch zu zwei Torchancen.

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Auf der anderen Seite wird Belgien auch am Dienstagabend versuchen, so hoch wie möglich zu gewinnen, immer noch ist der 1.Platz in Reichweite. Die Rollen werden klar zugunsten der Gäste verteilt sein, etwas andere zu erwarten oder zu behaupten wäre vermessen. Eventuell ein Faktor werden könnte die Escher „Grenz“, die an guten Tagen durchaus ein lautes Stadion sein kann. Das Jeunesse-Stadion wird eine neue Erfahrung für Laura Miller und Co., die ansonsten oft nur wenige Kilometer weiter auf dem „Gaalgebierg“ spielen.