Letzter Akt einer langen Saison. Die Jungs von Steldermann und Fischer

Die Spannung steigt: Am kommenden Freitag steht das wohl wichtigste Spiel der Saison an. Am heimischen Dorfangar empfangen die Jungs ihre letzten Gegner – und mit einem Sieg wäre der finale Schritt getan. Dann endet eine Saison, die geprägt war von harter Arbeit, Entbehrungen, Rückschlägen, aber auch Teamgeist, Zusammenhalt und leidenschaftlichem Fußball.