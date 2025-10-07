 2025-10-02T08:44:29.515Z

Der FC Fürstenried schlug im Pokal nach dem TSV Turnerbund (Foto), die DJK Pasing und die Münchner Kickers.
Letzter A-Klassist im Pokal – Überraschen die Münchner Kreisligisten?

Final-Teilnehmer in zwei Kreisen gesucht – Waldeck und VfB vor schweren Aufgabe

Flutlicht-Spiele im Kreispokal: Sieben Duelle stehen in Oberbayern in dieser Woche auf dem Programm. Während es in München zwei Bezirksligisten und zwei Kreisligisten um ein Viertelfinal-Ticket spielen und Neuhadern auf Akgüney Spor trifft, werden im Raum Inn/Salzach und Zugspitze bereits die beiden Finalteilnehmer ermittelt. Die Pokalduelle auf einen Blick.

  • Info: Die Pokal-Kreissieger qualifizieren sich für die Hauptrunde des Toto-Pokals und können dort auch auf die Profi-Teams treffen.

Zwei Duelle im Kreis München im Kreispokal: Bezirksliga-Teams bei Kreisligisten im Einsatz

Morgen, 19:30 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
19:30

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
19:30

Zur Info: Das letzte Achtelfinale, Feldmoching gegen Alemannia, findet erst am 15. Oktober statt. Qualifiziert für das Viertelfinale sind bereits der SV München West, der SV Untermenzing, Nord München-Lerchenau und Eintracht Karlsfeld.

Mi., 15.10.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M.
19:00

Pokal-Doppelpack im Kreis Zugspitze: Kreisliga-Teams reisen als Favorit an

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Alling
TSV AllingAlling
SV Fuchstal
SV FuchstalSV Fuchstal
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SG Ascholding / FA Thanning
SG Ascholding / FA ThanningSG Ascholding
SV Münsing Ammerland
SV Münsing AmmerlandSV Münsing
19:30

Final-Teilnehmer gesucht im Kreis Inn/Salzach: Letzter A-Klassisst Oberbayern vor nächstem Coup?

Heute, 19:30 Uhr
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Traunreut
TuS TraunreutTuS Traunreu
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
19:30

