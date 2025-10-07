Letzter A-Klassist im Pokal – Überraschen die Münchner Kreisligisten?

Flutlicht-Spiele im Kreispokal: Sieben Duelle stehen in Oberbayern in dieser Woche auf dem Programm. Während es in München zwei Bezirksligisten und zwei Kreisligisten um ein Viertelfinal-Ticket spielen und Neuhadern auf Akgüney Spor trifft, werden im Raum Inn/Salzach und Zugspitze bereits die beiden Finalteilnehmer ermittelt. Die Pokalduelle auf einen Blick.