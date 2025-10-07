Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Fürstenried schlug im Pokal nach dem TSV Turnerbund (Foto), die DJK Pasing und die Münchner Kickers. – Foto: Sascha Hecken
Letzter A-Klassist im Pokal – Überraschen die Münchner Kreisligisten?
Final-Teilnehmer in zwei Kreisen gesucht – Waldeck und VfB vor schweren Aufgabe
Flutlicht-Spiele im Kreispokal: Sieben Duelle stehen in Oberbayern in dieser Woche auf dem Programm. Während es in München zwei Bezirksligisten und zwei Kreisligisten um ein Viertelfinal-Ticket spielen und Neuhadern auf Akgüney Spor trifft, werden im Raum Inn/Salzach und Zugspitze bereits die beiden Finalteilnehmer ermittelt. Die Pokalduelle auf einen Blick.
Info: Die Pokal-Kreissieger qualifizieren sich für die Hauptrunde des Toto-Pokals und können dort auch auf die Profi-Teams treffen.
Zwei Duelle im Kreis München im Kreispokal: Bezirksliga-Teams bei Kreisligisten im Einsatz
Zur Info: Das letzte Achtelfinale, Feldmoching gegen Alemannia, findet erst am 15. Oktober statt. Qualifiziert für das Viertelfinale sind bereits der SV München West, der SV Untermenzing, Nord München-Lerchenau und Eintracht Karlsfeld.