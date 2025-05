„Letztendlich zählen nur drei Punkte“ – Peißenberg auf dem Weg zum Klassenerhalt

Philipp Solleder scheiterte bei einem Alleingang, sodass es einem Defensivspieler vergönnt war, die Begegnung in die richtige Bahn zu lenken. Gabriel Rawitz und der Ball trafen sich – wie abgesprochen – nach einer Ecke. Der Rechtsverteidiger musste einen Schritt nach hinten machen, traf dann aber aus der Drehung in die kurze Torecke.

Zwei stabile Halbzeiten haben sie zwar neuerlich nicht hinbekommen. Aber so wirklich ist das nach dem schwierigen Saisonverlauf auch nicht zu erwarten. „Letztendlich zählen nur die drei Punkte“, stellt Hubert Jungmann klar. Anders als noch am vergangenen Mittwoch waren die TSV-Kicker gegen die Ammertaler von der ersten Sekunde an hellwach. Ein Knaller von Michael Gladiator ließ den Torpfosten erzittern, den Nachschuss setzte der Filius des Trainers, Hubert junior, drüber.

„Ohne Linienrichter wird das Tor vermutlich nicht gegeben.“

Hubert Jungmann, Trainer des TSV Peißenberg, über die Vorteile eines kompletten Schiedsrichtergespanns.

Zuvor hätte man Solleders Treffer nicht zwingend aberkennen müssen, hatte doch Tormann Marco Diroma die Kugel nicht sicher in Händen. Gleichwohl war Diroma zur Stelle, als Gladiator nach einem Steilpass von Philipp Solleder seine Geschwindigkeitsvorteile gegenüber der WSV-Abwehr geltend machte. Und Lukas Hartmann scheiterte knapp mit einem Heber. Der TSV agierte gefällig, Aufwand und Ertrag passten zur Pause aber noch nicht zusammen. „Muss eigentlich 3:0 stehen“, kommentierte Jungmann. Tatsächlich aber stand es nach Seitenwechsel alsbald 1:1.

Unterammergau stellte um und stabilisierte sich, Alex Schwarz besorgte das 1:1. „Keine Ordnung mehr im Mittelfeld“, erkannte der Coach sinkende Kraftreserven bei einigen seiner Kicker. Doch haben die Peißenberger – zumeist für Notfälle – immer noch die Standards auf ihrer Seite.

Und so war es Eleftherios „Eri“ Caci, der sich in einen Eckball schraubte und den Vorsprung zurückholte. Diroma war noch am Ball, der aber bereits hinter der Torlinie. „Ohne Linienrichter wird das Tor vermutlich nicht gegeben“, betonte Jungmann den Aspekt des Unparteiischen-Gespanns an den finalen sechs Spieltagen. Eine starke Balleroberung von Marcel Schned bescherte dann Philipp Solleder in der Nachspielzeit noch das 3:1 – und dem TSV überlebenswichtige Punkte. (or)