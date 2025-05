"Letzten Strohhalm greifen": Kerpen hofft auf den Trainereffekt

Der Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt hat mittlerweile Tradition beim SV BW Kerpen. Seit dem A-Liga Aufstieg im Jahr 2016/17, schrammte der Klub dreimal nur um einen Platz an der roten Zone vorbei. Bestes Ergebnis in diesem Zeitraum war Platz sieben. Trotz ordentlicher Hinrunde braucht es nun aber eine akute Trendwende, um dem Abstieg erneut zu umgehen.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

So., 04.05.2025, 15:15 Uhr

Tom Apitz räumte seinen Platz an der Seitenlinie, eine Entscheidung, die Hickert besonders schwergefallen ist: "Tom und ich sind immer ehrlich, was das Ganze angeht. Er ist über die Jahre mein bester Freund geworden. Ich war sein Trauzeuge bei seiner Hochzeit. Menschlich-emotional war es also nicht die leichteste Entscheidung, die ich treffen durfte", offenbarte der 35-Jährige. Apitz' Nachfolger war eigentlich klar, könnte aber womöglich erst im kommenden Sommer von Euskirchener A-Liga-Dritten D-H-O losgeeist werden. "Wir arbeiten immer noch daran, Andreas Erdmann für den Saisonendspurt zurückzuholen", verriet Hickert. "Er sagte aber dann: 'Du musst den Sommer-Trainer schon einmal installieren, der mir den Rücken freihält, wenn ich nicht da bin und auch die Mannschaft schon kennenlernen kann."

Hier entfiel die Entscheidung auf Thomas Gasper, zuletzt Co-Trainer der U15 von Alemania Aachen und zuvor auch bei Alemannia Lendersdorf. Sein erstes Spiel in Amt und Würden ging gleich gegen einen der heißesten Aufstiegsfavoriten, den SC Fliesteden, mit 3:8 verloren. "Jetzt muss man im Ergebnis sagen, dass der Effekt des Trainerwechsels auch nicht gezündet hat", lautete Hickerts vorläufiges Fazit. Aber noch ist natürlich aller Tage Abend. Den Blau-Weißen bleiben noch sechs Endspiele, um den sportlichen Knockout zu vermeiden. Schon sehr bald wird sich zeigen, ob der Trainereffekt dann doch den entscheidenden Impuls bringen konnte.