"Letzten Spiele haben Körner gekostet": Jetzendorf zollt Tribut

Wieder nicht gewonnen: Stefan Stöckl ließ die große Chance aufs wohl entscheidende 4:1 aus. – Foto: Habschied

„Die letzten Spiele haben Körner gekostet“, hatte Pöllner bereits vor dem Anpfiff gesagt – und meinte damit vor allem den 1:0-Sieg drei Tage zuvor in Ehekirchen. Nicht optimal war außerdem, dass Thomas Nefzger, der Torschütze des Siegtreffers in Ehekirchen, muskuläre Probleme signalisierte. Pöllner musste umplanen und seine Startelf umstellen.

Nach seinem perfekten Start aus der Winterpause hat der TSV Jetzendorf erstmals Punkte abgegeben. Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner unterlag im eigenen Stadion dem TSV Rain/Lech mit 0:2. In der Schlussphase machte sich bemerkbar, dass die Gastgeber zuletzt einen hohen Aufwand betrieben hatten.

Rain erwischte den besseren Beginn. Die Gäste traten lautstark und intensiv auf und gewannen viele Zweikämpfe. Vielleicht schüchterten sie die Jetzendorfer sogar ein wenig ein. „Sie haben uns das Leben richtig schwer gemacht“, sagte Pöllner. Seine Mannschaft fand zunächst kaum Zugriff, überstand die Druckphase aber ohne Gegentor – auch, weil Rain eine große Chance knapp neben das Tor setzte.

Rain bestraft die beiden Fehler der Jetzendorfer sofort

Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam Jetzendorf besser ins Spiel. Die Beine wurden lockerer, die Aktionen klarer. Kurz vor der Pause war sogar die Führung möglich: Stefan Stöckl köpfte eine Flanke von Leon Nuhanovic gefährlich aufs Tor, doch Rains Keeper Niklas Gordy reagierte glänzend. Mit einem torlosen Remis ging es in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Viele Zweikämpfe bestimmten das Geschehen. „Irgendwann war klar, dass die Mannschaft gewinnen würde, die das erste Tor schießt“, sagte Pöllner. Chancen gab es auf beiden Seiten: Jetzendorf tauchte zweimal gefährlich vor dem Tor auf, während Ben Geuenich auf der Gegenseite in höchster Not per Grätsche klärte.

Die Entscheidung fiel nach einem Ballverlust der Jetzendorfer. Sie verteidigten zu offensiv und liefen in einen Konter. Fatlum Talla nutzte den freien Raum und traf zum 0:1 (77.). Pöllner wollte mit einem Doppelwechsel reagieren, doch noch bevor die frischen Kräfte auf dem Feld waren, schlug Rain erneut zu. Nach einem Ausrutscher von Frederic Rist traf erneut Talla zum 0:2 (85.). „Das hat uns die Chance auf eine Schlussoffensive genommen“, sagte Pöllner.

Das Spiel war entschieden, für die Jetzendorfer kam es aber noch bitterer: Verteidiger Tim Greifenegger sah kurz vor Schluss nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld die Rote Karte (89.). Damit fehlt den ohnehin personell angeschlagenen Jetzendorfern im nächsten Spiel gegen den TSV Hollenbach am kommenden Sonntag (15 Uhr) ein weiterer Akteur.