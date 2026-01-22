„Unser Kader hat sich im Vergleich zur letzten Saison zu 50 Prozent erneuert. Wir haben die letzte Saison als Warnschuss genommen und sind nun qualitativ und quantitativ besser aufgestellt. Daran haben alle Beteiligten ihren Anteil!“, erklärte Jähnisch.

Starker Saisonstart - Holprige Mitte

Die Saison begann nach seinen Worten stark: „Wir sind nach einer ordentlichen Vorbereitung deutlich besser in die Saison gestartet als in manchen Jahren zuvor. Doch die Liga ist sehr ausgeglichen, oft entscheiden Kleinigkeiten.“ Besonders das Auswärtsspiel in Glauchau habe gezeigt (3:4 nach 1:4-Rückstand), dass die Mannschaft Comeback-Qualitäten besitzt, aber noch nicht immer belohnt wird. Dagegen hätten die Siege in Wernigerode und Sandersdorf gezeigt, dass die Einheit auch enge Spiele für sich entscheiden könne.

Über die mittlere Hinrunde berichtete er: „Das Pokalaus war megabitter. Danach hatten wir drei Spiele, in denen wir ohne Chance waren. Die Höhe der Niederlagen war nicht optimal, weil uns einige Führungsspieler fehlten. Aber gerade für solche Fälle ist unser Kader gebaut worden.“ Gleichzeitig lobte er die Spieler, die in dieser Phase gewachsen seien: „Es gab Spieler, die sich reingespielt und weiterentwickelt haben. Wir haben uns immer wieder berappelt.“