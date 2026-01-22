„Unser Kader hat sich im Vergleich zur letzten Saison zu 50 Prozent erneuert. Wir haben die letzte Saison als Warnschuss genommen und sind nun qualitativ und quantitativ besser aufgestellt. Daran haben alle Beteiligten ihren Anteil!“, erklärte Jähnisch.
Die Saison begann nach seinen Worten stark: „Wir sind nach einer ordentlichen Vorbereitung deutlich besser in die Saison gestartet als in manchen Jahren zuvor. Doch die Liga ist sehr ausgeglichen, oft entscheiden Kleinigkeiten.“ Besonders das Auswärtsspiel in Glauchau habe gezeigt (3:4 nach 1:4-Rückstand), dass die Mannschaft Comeback-Qualitäten besitzt, aber noch nicht immer belohnt wird. Dagegen hätten die Siege in Wernigerode und Sandersdorf gezeigt, dass die Einheit auch enge Spiele für sich entscheiden könne.
Über die mittlere Hinrunde berichtete er: „Das Pokalaus war megabitter. Danach hatten wir drei Spiele, in denen wir ohne Chance waren. Die Höhe der Niederlagen war nicht optimal, weil uns einige Führungsspieler fehlten. Aber gerade für solche Fälle ist unser Kader gebaut worden.“ Gleichzeitig lobte er die Spieler, die in dieser Phase gewachsen seien: „Es gab Spieler, die sich reingespielt und weiterentwickelt haben. Wir haben uns immer wieder berappelt.“
Besondere Saisonhöhepunkte hob Jähnisch hervor. Er nannte das Spiel gegen den VfL Halle 96 (2:0) eines der besten der Hinrunde und auch die erste Halbzeit gegen Tabellenführer Freital als fußballerisch herausragend, auch wenn man die Partie verlor (1:3 nach 1:1-Pausenstand): „Freital war einfach besser. Solche Nuancen entscheiden Spiele, und das zeigt, wozu wir fähig sind.“
Für die Rückrunde zeigte sich der Trainer optimistisch. Die Mannschaft habe sich gefunden und sei zusammengewachsen. „Wir müssen unser Potenzial immer zu 100 Prozent abrufen. Wir wollen in den Tabellenregionen bleiben, in denen wir jetzt stehen, und die Punkte der Hinrunde bestätigen.“
Abschließend mahnte Jähnisch zur Konzentration: „Die Spiele in dieser Liga werden immer 50:50 ablaufen. Wir müssen auf uns schauen und fleißig arbeiten. Unser Ziel bleibt klar: mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.“