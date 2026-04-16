Letzte Saison 34 Scorer: BSC Regensburg krallt sich Schlegel

Die BSC-Verantwortlichen Tobias Smolarczyk (links) und Dominik Wolfrath (rechts) nehmen Neuzugang Florian Schlegel in ihre Mitte. – Foto: BSC Regensburg

„Aus den heißen Kreisliga-Duellen mit Burgweinting kennen wir Flo schon länger. Er hat in den vergangenen Jahren immer gut gescort. Mit seinen 24 Jahren passt er alterstechnisch perfekt in unsere Mannschaft. Zudem ist er ein Regensburger. Grundsätzlich haben wir einen Offensivspieler gesucht, der ehrgeizig ist und sich in der Bezirksliga beweisen will. Flo ist ein Hundertprozentiger, der immer mit vollem Einsatz bei der Sache ist. Er ist variabel einsatzbar, kann mit seiner Schnelligkeit über die Außen kommen, aber auch vorne drin spielen“, beschreibt BSC-Abteilungsleiter Dominik Wolfrath die Stärken der neuen Offensivkraft. Der Funktionär stellt weitere Neuzugänge für die kommende Saison in Aussicht: „Wir hoffen, in den nächsten Wochen Vollzug melden zu können.“



Florian Schlegel wurde unter anderem vom TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet. Seine ersten Schritte im Herrenbereich ging er beim ESV Regensburg in der Kreisklasse. Durch seine Qualitäten und Tore wurde der SV Burgweinting auf ihn aufmerksam und lotste ihn 2023 zu sich. Im Burgweintinger Trikot erzielte Schlegel 38 Tore in 56 Kreisliga-Spielen. Hinzu kommen rund 20 Torvorlagen. Nun wagt der 24-Jährige den Schritt eine weitere Liga-Etage nach oben – gesetzt den Fall, der BSC schafft den Klassenerhalt. „Ich freue mich extrem auf die neue Herausforderung beim BSC. Das Gesamtpaket hier hat mir sofort total zugesagt. Die Gespräche mit den beiden BSC-Verantwortlichen Tobi Smolarczyk und Dominik Wolfrath waren von Anfang an sehr harmonisch und auf einer sehr ehrlichen Ebene – mit einem klaren Plan mit mir. Zusätzlich hat mich die hier vorhandene Trainingsqualität und die bereits bestehende Mannschaft sehr überzeugt. Nichtsdestotrotz war meine Zeit beim SV Burgweinting in den letzten Jahren immer sehr schön“, sagt Schlegel zu seinem bevorstehenden Wechsel an den Brandlberg.