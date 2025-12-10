Letzte Reise vor Weihnachten: Havelse im Aufsteigerduell gefordert

Der TSV Havelse tritt am Sonntagabend (19:30 Uhr) zu seinem letzten Auswärtsspiel der Hinrunde an – und es ist zugleich das finale Aufsteigerduell: Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi gastiert beim 1. FC Schweinfurt 05. Beide Teams stehen im Tabellenkeller, beide benötigen dringend Punkte. Für Havelse, das bislang auswärts noch sieglos ist, bietet sich die vielleicht realistischste Gelegenheit der bisherigen Saison, erstmals in der Fremde dreifach zu punkten.

Der 1. FC Schweinfurt 05, traditionsreicher Klub und Meister der Regionalliga Bayern, erlebt ein äußerst schwieriges Jahr in der 3. Liga. Die Zahlen sind alarmierend: Vierzehn erzielte Tore, dreiundvierzig Gegentreffer – sowohl die schwächste Offensive als auch die anfälligste Defensive des Wettbewerbs. Nach siebzehn Spielen stehen lediglich sechs Punkte zu Buche. Damit belegt das Team von Trainer Victor Kleinhenz den letzten Tabellenplatz.

In den bisherigen Partien gelangen lediglich zwei Siege: • 3:2 gegen den FC Ingolstadt 04 • 2:1 gegen die U23 der TSG Hoffenheim

Toptorschütze ist Jakob Tranziska (3 Treffer). Kreativspieler Johannes Geis, der mit drei Vorlagen die interne Assistliste anführt, fehlt wegen einer Gelbsperre – ein weiterer Rückschlag für die ohnehin verunsicherte Offensive.

Für den TSV bedeutet dies: Trotz eigener Herausforderungen trifft Havelse auf einen Gegner, der mehr noch als das eigene Team gegen die Formkurve ankämpft.

Ferchichi fordert Mut – Bilanz spricht für den TSV

Vor der Abreise in die Riedel Bau Arena formulierte Samir Ferchichi klar, was er sehen möchte: Mut, Überzeugung und das Anknüpfen an die Energie der jüngsten Leistungen.

Historisch geht der TSV mit Rückenwind in die Partie. Havelse ist gegen Schweinfurt in Pflichtspielen noch ungeschlagen:

• In der Relegation 2021 setzte sich der TSV zweimal mit 1:0 durch – Treffer durch Tobias Fölster und Kevin Schumacher sicherten damals den Weg in die 3. Liga.

• Auch in früheren Zweitligaduellen blieb Havelse unbesiegt: einem 4:1-Heimsieg folgte ein 1:1 in Schweinfurt.

Für die Niedersachsen könnte das Duell am Sonntag ein richtungsweisender Moment der Saison werden – ein Sieg würde die Lage im Tabellenkeller spürbar entspannen.

Der Heimverein weist darauf hin, dass Eintrittskarten ausschließlich online verkauft werden. Vor Ort wird es keine Tageskassen geben.

Zum letzten Spiel des Kalenderjahres empfängt der TSV am 21. Dezember (13:30 Uhr) den TSV Alemannia Aachen im Eilenriedestadion.

Erst Schweinfurt, dann Aachen – zwei richtungsweisende Spiele, die darüber entscheiden könnten, wie Havelse in die Winterpause geht.