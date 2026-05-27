Letzte Regionalliga-Chance für den KFC in Meerbusch

Der KFC Uerdingen braucht drei Punkte. – Foto: Sven Hanisch

In der Oberliga Niederrhein steht mit dem 33. Spieltag der vorletzte der Saison an. Der KFC Uerdingen braucht beim TSV Meerbusch freitags einen Sieg, um nochmal Druck auf den VfB Hilden und Ratingen 04/19 auszuüben. Am Samstag muss der VfB Homberg die SpVg Schonnebeck schlagen, ansonsten droht am Sonntag der Abstieg.

________________ Liveticker: Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - ETB SW Essen

________________ Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich

________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Biemenhorst Biemenhorst 15:00 PUSH

Das ist der nächste Spieltag



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

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