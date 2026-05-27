 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Letzte Regionalliga-Chance für den KFC in Meerbusch

Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen kann am Freitag nochmal an die Spitze heranrücken, dafür sind drei Punkte beim TSV Meerbusch allerdings Pflicht. Am Samstag braucht der VfB Homberg einen Dreier bei der SpVg Schonnebeck.

von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Der KFC Uerdingen braucht drei Punkte.
Der KFC Uerdingen braucht drei Punkte. – Foto: Sven Hanisch

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

In der Oberliga Niederrhein steht mit dem 33. Spieltag der vorletzte der Saison an. Der KFC Uerdingen braucht beim TSV Meerbusch freitags einen Sieg, um nochmal Druck auf den VfB Hilden und Ratingen 04/19 auszuüben. Am Samstag muss der VfB Homberg die SpVg Schonnebeck schlagen, ansonsten droht am Sonntag der Abstieg.

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Liveticker: TSV Meerbusch - KFC Uerdingen

Fr., 29.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
19:00live

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

Sa., 30.05.2026, 16:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
16:30

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Liveticker: SV Sonsbeck - SC St. Tönis

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

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Liveticker: VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live

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Liveticker: Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00

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Liveticker: 1. FC Kleve - ETB SW Essen

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

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Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

Das ist der nächste Spieltag


34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve
So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

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