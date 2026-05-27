Letzte Regionalliga-Chance für den KFC in Meerbusch

In der Oberliga Niederrhein steht mit dem 33. Spieltag der vorletzte der Saison an. Der KFC Uerdingen braucht beim TSV Meerbusch freitags einen Sieg, um nochmal Druck auf den VfB Hilden und Ratingen 04/19 auszuüben. Am Samstag muss der VfB Homberg die SpVg Schonnebeck schlagen, ansonsten droht am Sonntag der Abstieg.
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve
So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: