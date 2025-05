Letzte Patrone: Abstiegsgefährdetes Etelsen entlässt Mickelat

Der TSV Etelsen verlor den Abstiegskrimi gegen Rot-Weiss Cuxhaven und muss wahrscheinlich den Gang in die Bezirksliga antreten. Trainer Björn Mickelat wird allerdings in Zukunft fehlen. Er musste seinen Posten mit sofortiger Wirkung räumen.

„Wir danken Micki für die beiden Jahre. Und es wird sicherlich extrem schwer erneut so einen Typen zu finden, der sich derartig mit dem Verein identifiziert und ihn auch lebt. Aber aufgrund der Entwicklung, vor allen Dingen in der Rückrunde, und dem Abstieg vor Augen haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, dass wir einen Neuanfang mit einem anderen Trainer machen wollen“, erklärte der sportliche Leiter Tim Meyer den Trainerwechsel im Gespräch mit der Kreiszeitung .

Der TSV Etelsen konnte im Verlauf der Spielzeit die Begegnungen mit jedem Gegner offen gestalten, stand aber zuletzt oftmals mit leeren Händen da. Siege sprangen im Jahr 2025 nur gegen die feststehenden Absteiger Neetze, Uphusen und Römstedt heraus. Die letzten vier Heimspiele gingen allesamt verloren, darunter auch die direkten Duelle mit dem TSV Bardowick und Rot-Weiss Cuxhaven, die letztlich wohl den Abstieg besiegelten. Einen Spieltag vor Saisonende trennen die Schlossparkkicker nämlich drei Zähler vom rettenden Ufer. Ein Sieg gegen das formstarke Harsefeld ist von Nöten genauso wie Patzer der Konkurrenten aus Bardowick und Cuxhaven, um die Rettung zu schaffen.

Wesentlich wahrscheinlicher ist daher der Abstieg. Dieser spielte bei der Entlassung von Mickelat auch eine Rolle. „Es ist schon der Griff nach dem letzten Strohhalm. Gerade im Hinblick auf die Spieler, die eventuell den Verein verlassen könnten, wollten wir noch einmal ein Zeichen setzen und die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Schließlich befinden wir uns aktuell gerade in der heißen Phase, in der die anderen Vereine auch bei den Spielern anfragen", so Meyer, der die Nachfolge von Mickelat offen ließ, mit Blick auf einen möglichen Umbruch im Sommer.