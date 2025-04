Letzte Kreuzung auf der #roadtowaldau: Das Halbfinale im WFV-Pokal

– Foto: Pressefoto Eibner

Wer spielt am 24. Mai am Finaltag der Amateure im GAZi-Stadion um den DB Regio-wfv-Pokalsieg? Vier Teams dürfen sich noch Hoffnung auf den großen Coup machen. Der Gewinn des württembergischen Verbandspokals ist mit der Teilnahme am DFB-Pokal verbunden – dessen Vermarktungserlöse bescheren den Teilnehmern der 1. Runde etwa 200.000 Euro und ein absolutes Heimspiel-Highlight zum Auftakt in die Spielzeit 2025/26.

Das Halbfinale Die Runde der letzten Vier wartet mit spannenden Duellen zwischen unseren Spitzen-Teams aus der Verbands-, Ober- und Regionalliga auf. Beide Spiele werden live auf dem YouTube-Kanal des wfv übertragen.

Di., 29.04.2025, 19:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen SGV Freiberg Freiberg 19:00 live PUSH Am kommenden Dienstag, den 29. April, empfängt die TSG Balingen Fußball (aktuell Zweiter der Oberliga Baden-Württemberg) den SGV Freiberg Fußball (Dritter der Regionalliga Südwest). Während die Eyachstädter den Pokal zuletzt 2023 nach Balingen holten, stand der Sport- und Gesangsverein noch nie im Verbandspokal-Endspiel. Die Chancen, dass sich dies zeitnah ändern könnte, stehen gut: Freiberg spielt eine starke Regionalliga-Saison und geht als klarer Favorit ins erste Halbfinale. Die Partie beginnt um 19:00 Uhr in der Bizerba Arena in Balingen und wird von Schiedsrichterin Karoline Wacker geleitet. Hier geht’s zum Livestream auf YouTube.

Mi., 30.04.2025, 17:30 Uhr FC Holzhausen Holzhausen SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 17:30 live PUSH