2023 standen sich der SV Neusorg (in Weiß-Schwarz) und der FC Weiden-Ost II letztmals in einem Punktspiel gegenüber. Jetzt kämpfen sie in der Relegation um den Kreisliga-Aufstieg. – Foto: Norbert Meyer

Letzte Kreisliga-Chance für Neusorg und Ostler-U23 Kreisliga-Relegation Amberg/Weiden: Die Kreisklassen-Vizemeister kämpfen um den letzten freien Platz in der höchsten Liga des Kreises +++ Zusätzlich brisant: Beide Trainer sind Arbeitskollegen Verlinkte Inhalte Relegation KL AM/WEN Weiden-Ost II SV Neusorg

Die Kreisliga-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden war bislang an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Drei Partien gingen in die Verlängerung, zwei sogar ins Elfmeterschießen. Nun geht sie morgigen Freitag auf der Sportanlage des TSV Reuth in die dritte und gleichzeitig letzte Runde. Mit dem SV Neusorg (Vizemeister der Kreisklasse West) und dem FC Weiden-Ost II (Zweiter in der Kreisklasse Ost) kreuzen die beiden Verlierer der Runde 2 die Klingen und buhlen um den letzten freien Platz in der höchsten Liga des Kreises. Die beiden Konkurrenten blicken auf ein eher unglücklich verlaufendes zweites Entscheidungsspiel gegen einen klassenhöheren Gegner zurück. Ein Favorit ist vor diesem, die Kreisliga-Relegation beschließenden Match nicht auszumachen. Hier wie dort möchte man alles, was sich noch im Tank befindet, mobilisieren, um die letzte Chance auf den Aufstieg am Schopfe zu packen.

Nach dem Rückschlag gegen Haselmühl am vergangenen Wochenende steht für den SV Neusorg nun das alles entscheidende Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga an. Es ist die dritte Runde. Der letzte Schritt auf einem langen, intensiven Weg, der Gegner heisst FC Weiden-Ost II. In der Wintervorbereitung traf man bereits aufeinander. Damals siegte der SVN deutlich mit 5:1. Doch dieses Ergebnis hat heute nur noch statistischen Wert, denn die Weidener werden mit einer komplett veränderten Mannschaft antreten. Die Mischung aus talentierten Spielern aus der Landesliga-A-Jugend und routinierten Kräften macht die Truppe von Trainer Christian Schwarz zum Favoriten. Beide Mannschaften blicken auf eine starke Hauptrunde zurück und sicherten sich jeweils den Vizemeistertitel in ihrer Kreisklasse. Nun entscheidet ein einziges Spiel über den Aufstieg oder den bitteren Gang zurück in die Kreisklasse.



Ein schmerzhafter Ausfall für Neusorg: Michael Dörfler, der in den vergangenen Spielen mit Einsatz und Wille glänzte, fällt verletzungsbedingt aus. Sein Kampfgeist wird der Mannschaft auf dem Platz fehlen. Für zusätzliche Brisanz sorgt das Trainerduell, denn Patrick Müller (SV Neusorg) und Christian Schwarz (FC Weiden-Ost II) sind nicht nur Konkurrenten an der Seitenlinie, sondern auch Arbeitskollegen im Berufsalltag. Beide hätten sich gewünscht, kommende Saison gemeinsam in der Kreisliga zu stehen – doch nun ist klar, dass nur einer dieses Ziel erreichen kann.









SVN-Trainer Patrick Müller setzt auf die Durchhaltefähigkeit der Seinen: „Wir haben eine unfassbar lange Saison hinter uns – mit Höhen, Tiefen und vielen Emotionen. Die letzten Wochen waren intensiv, zwei Spiele über 120 Minuten, die an den Kräften zehren. Aber jetzt geht’s ums Ganze. Klar ist, es wird kein leichtes Spiel. Weiden-Ost ist stark besetzt und nicht ohne Grund in die Relegation gekommen. Aber wir werden alles reinwerfen, um uns diesen Traum zu erfüllen. Die Mannschaft hat über Monate hinweg Charakter, Teamgeist und Leidenschaft gezeigt und genau das brauchen wir jetzt noch einmal. Wir sind bereit!“



Die Gefühlslage der Ostler nach der Last-Minute-Niederlage gegen den SC Kirchenthumbach – den man über die gesamte Distanz beherrschte und mehrere dicke „Bretter“ besaß – war sicherlich von Frustration und einer gewissen Leere bestimmt. Da dominierst du den klassenhöheren Gegner, dem dann der wohl einzig gefährliche Abschluss des gesamten Spiels reicht, um den Sieg davonzutragen. Es fühlte sich wohl an, wie ein Stich ins Herz. Die Aufgabe der Verantwortlichen lag in dieser Woche nun darin, dieses Negativerlebnis aus den Köpfen zu bekommen und die Mannschaft darauf einzuschwören, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren.



Die Stimmung im Team ist unverändert gut, man gibt sich entschlossen und weiß, an welcher Stellschraube bei der letzten Chance gedreht werden muss: „Wir schauen positiv nach vorne. Wir wissen, wozu wir in der Lage sind, aber dazu müssen wir unsere Chancen besser nutzen, hier müssen wir einfach gieriger werden. Natürlich wollen beide das Spiel gewinnen. Ich erwarte wieder ein enges Spiel, wo Tagesform, Kleinigkeiten, aber auch der Kopf auch mitentscheidend sein werden. Drei Wochen nach Saisonende gilt es, weiter die Spannung hochzuhalten, um mit den letzten 90 oder 120 Minuten diese gute Saison zu krönen“, so Christian Schwarz, Coach der U23 der Ostler.