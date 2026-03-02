Letzte Hürde zum Endspiel: Halbfinal-Auslosung im Frauen-Landespokal

Als Losfee schreitet Jule Gärtner an den Lostopf. Als Torjägerin hat die 26-Jährige gefühlt schon auf jedem Fußballplatz in Sachsen-Anhalt für die Frauen des SSV 80 Gardelegen getroffen. Auch in dieser Saison ist ihre Ausbeute schier unfassbar: 37 Tore in neun Partien! Im Kleinfeld-Pokal allerdings mussten sich SSV-Frauen daheim bereits gegen den MTV Welsleben die Segel streichen.

Polytan-Landespokal

Im Polytan-Landespokal ist die Favoritenrolle klar: Nach dem fulminanten 6:0-Erfolg im Viertelfinale beim Halleschen FC sind die Damen des 1. FC Magdeburg das Maß aller Dinge. Neben dem Regionalligisten landen die Verbandsliga-Vertretungen des SSV Besiegdas Magdeburg, der SG Union Sandersdorf und des SV Allemannia Jessen im Topf.