Letzte Hürde zum Endspiel: Halbfinal-Auslosung im Frauen-Landespokal

Am Montagnachmittag gehen die Blicke gespannt nach Magdeburg. Dann werden in den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen die Halbfinals ausgelost. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt überträgt die Ziehung ab 16 Uhr auf seinem "TikTok"-Kanal.
Als Losfee schreitet Jule Gärtner an den Lostopf. Als Torjägerin hat die 26-Jährige gefühlt schon auf jedem Fußballplatz in Sachsen-Anhalt für die Frauen des SSV 80 Gardelegen getroffen. Auch in dieser Saison ist ihre Ausbeute schier unfassbar: 37 Tore in neun Partien! Im Kleinfeld-Pokal allerdings mussten sich SSV-Frauen daheim bereits gegen den MTV Welsleben die Segel streichen.
Im Polytan-Landespokal ist die Favoritenrolle klar: Nach dem fulminanten 6:0-Erfolg im Viertelfinale beim Halleschen FC sind die Damen des 1. FC Magdeburg das Maß aller Dinge. Neben dem Regionalligisten landen die Verbandsliga-Vertretungen des SSV Besiegdas Magdeburg, der SG Union Sandersdorf und des SV Allemannia Jessen im Topf.
Etwas offener gestaltet sich die Suche nach den Favoritinnen im FSA-Kleinfeld-Pokal. Mit dem SV Blau-Weiß Zorbau (Regionalklasse 4) und dem Eilslebener SV (Regionalklasse 1) stehen schon zwei Teams im Halbfinale, die in ihrer Ligastaffel nicht in der Spitzengruppe mitspielen. Zwei weitere Halbfinalisten werden noch gesucht: Der VfB Scharnhorst Großgörschen (RK4) und der FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg (RK2) sowie der MTV Welsleben (RK1) und der FC RSF Freyburg treffen erst noch am 15. März aufeinander. Überraschend: Von den verbliebenen Teams spielt lediglich der FC RSK Freyburg in seiner Regionalklasse um den Titel.