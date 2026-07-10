Letzte Hürde vor Haching: Waldramer E-Junioren im Bezirksfinale

djk waldram e- jugend merkur cup – Foto: Ewald J.Scheitterer

Vor den E-Junioren der DJK Waldram liegt die letzte Hürde auf der „Road to Haching“. Von der Teilnahme am großen Finale des Merkur CUPs im Uhlsport-Park der SpVgg Unterhaching träumen wohl die meisten Teams, die beim größten E-Junioren-Turnier der Welt an den Start gehen. Der DJK-Nachwuchs ist nur noch einen Schritt davon entfernt: Von den 340 Vereinen, die sich dieses Jahr auf den Weg gemacht haben, haben es die Waldramer bis unter die letzten 32 Mannschaften geschafft. An diesem Wochenende wird in vier Bezirksfinals um die acht Finaltickets gekämpft. Nachdem sich die E-Junioren ziemlich souverän durch die bisherigen drei Turniere (Gruppe, Kreisfinale, Qualifikationsturnier) gespielt haben, könnte man meinen, dass das Bezirksfinale B am Sonntag in Otterfing nur eine weitere Zwischenstation auf dem Weg ins Finale ist.

DJK Waldram trifft auf für sie bisher unbekannte Gegner

„Schön wär’s“, sagt DJK-Trainer Hans Stübinger und lacht. So weit möchte er sich dann doch nicht über die Bande lehnen, zu glauben, es ginge immer so weiter mit dem Gewinnen. „Die Luft wird immer dünner mit jeder weiteren Runde“, relativiert der Coach, lässt aber im nächsten Satz viel Zuversicht durchklingen: „Es ist nicht so, dass wir keine Chance hätten, unter die ersten Zwei zu kommen.“ Das anschließende „Aber“ ist der Qualität der Gegner in der Gruppe B geschuldet. Dort bekommt es die DJK als einziger verbliebener Vertreter aus dem Verbreitungsgebiet des Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur mit dem TSV Indersdorf, den FT Freiham und dem großen Favoriten Unterhaching zu tun.