Letzte Hürde auf dem Weg zurück Nach acht langen Jahren könnte es endlich soweit sein: Der FSV Wacker 03 Gotha steht vor der Rückkehr in die Thüringenliga. Im letzten Heimspiel der Saison empfängt die Mannschaft von Trainerteam und Verein den Tabellendritten FSV 06 Ohratal – und hat den Aufstieg dabei komplett in der eigenen Hand. von André Hofmann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Heilwagen

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Heimsieg verteidigt Wacker den vierten Tabellenplatz vor dem 1. Suhler SV und würde damit aufgrund der besonderen Konstellation in dieser Saison den Sprung in Thüringens höchste Spielklasse schaffen. Nachdem die Gothaer in der Vorwoche beim Auswärtsspiel in Barchfeld einen ersten Matchball liegenließen und sich die Aufstiegsfeier vorerst verschieben musste, soll nun vor heimischer Kulisse der entscheidende Schritt folgen.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha FSV 06 Ohratal FSV Ohratal 15:00 live PUSH Entsprechend fokussiert blickt die Mannschaft auf die finale Partie. „Die Stimmung ist relativ positiv. Wir sind alle heiß auf das Spiel“, sagt Offensivallrounder Franz Fiedler. „Wir haben den Aufstieg selbst in der Hand und können unserer eigenen Stärke vertrauen. Wenn alle an dem Tag ihre Leistung abrufen, sollte nichts anbrennen.“ Auch die Bilanz gegen den kommenden Gegner macht Mut: „Wir sahen die letzten Jahre gegen Ohratal immer gut aus. Wir freuen uns und wollen mit einem Heimsieg den Aufstieg klarmachen.“

Für Fiedler und einige seiner Teamkollegen hätte die Rückkehr in die Thüringenliga eine ganz besondere Bedeutung. Schließlich waren sie einst Teil jener Mannschaft, die den bitteren Gang aus der Liga antreten musste. „Es gibt noch ein paar Mannschaftskollegen, mit denen ich zu Beginn meiner Männerlaufbahn damals aus der Thüringenliga abgestiegen bin“, erinnert sich der Offensivspieler. „Für uns wäre es eine Art Abschluss und der Weg zurück dorthin, wo wir hingehören.“ Zwar würde sich ein Aufstieg über Platz vier anders anfühlen als ein Meistertitel, räumt Fiedler ein, doch das schmälert die Bedeutung keineswegs. „Als Vierter fühlt sich das vielleicht nicht ganz so geil an wie als Meister. Aber das ist den Umständen mit den Verzichten anderer Mannschaften geschuldet. Mit einem Heimsieg gegen Ohratal zum Abschluss würde es sich dann aber doch richtig gut anfühlen.“