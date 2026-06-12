Letzte Hürde auf dem Weg zurück

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Heimsieg verteidigt Wacker den vierten Tabellenplatz vor dem 1. Suhler SV und würde damit aufgrund der besonderen Konstellation in dieser Saison den Sprung in Thüringens höchste Spielklasse schaffen. Nachdem die Gothaer in der Vorwoche beim Auswärtsspiel in Barchfeld einen ersten Matchball liegenließen und sich die Aufstiegsfeier vorerst verschieben musste, soll nun vor heimischer Kulisse der entscheidende Schritt folgen.
Für Fiedler und einige seiner Teamkollegen hätte die Rückkehr in die Thüringenliga eine ganz besondere Bedeutung. Schließlich waren sie einst Teil jener Mannschaft, die den bitteren Gang aus der Liga antreten musste. „Es gibt noch ein paar Mannschaftskollegen, mit denen ich zu Beginn meiner Männerlaufbahn damals aus der Thüringenliga abgestiegen bin“, erinnert sich der Offensivspieler. „Für uns wäre es eine Art Abschluss und der Weg zurück dorthin, wo wir hingehören.“
Zwar würde sich ein Aufstieg über Platz vier anders anfühlen als ein Meistertitel, räumt Fiedler ein, doch das schmälert die Bedeutung keineswegs. „Als Vierter fühlt sich das vielleicht nicht ganz so geil an wie als Meister. Aber das ist den Umständen mit den Verzichten anderer Mannschaften geschuldet. Mit einem Heimsieg gegen Ohratal zum Abschluss würde es sich dann aber doch richtig gut anfühlen.“
Ein Selbstläufer wird die Aufgabe allerdings nicht. Der Tabellendritte aus Ohratal zählt zu den spielstärksten Teams der Liga und wird dem Gastgeber alles abverlangen. Fiedler erwartet daher eine intensive Begegnung mit hohem fußballerischen Niveau: „Fußballerisch erwarte ich schon eine bessere Qualität. Ohratal versucht Fußball zu spielen, wir spielen einen schönen, schnellen Ball. Das haben die letzten Jahre gezeigt.“
Entscheidend werde vor allem die Einstellung sein. „Wir müssen da sein, gallig sein und einfach Bock haben, das Spiel zu gewinnen. Dann sollte das gut laufen“, so Fiedler. Die Voraussetzungen für einen Fußballnachmittag mit Gänsehautpotenzial sind also geschaffen. Ein volles Haus, ein Endspiel um den Aufstieg und die Chance, ein achtjähriges Kapitel zu beenden. Für den FSV Wacker 03 Gotha geht es am Wochenende um weit mehr als nur drei Punkte – es geht um die Rückkehr in die Thüringenliga. Und sollte der Aufstieg tatsächlich perfekt gemacht werden, hat Franz Fiedler schon den perfekten Ausklang im Kopf: „Hoffentlich können wir danach alle noch einen WM-Auftaktsieg von Deutschland bejubeln. Das wäre ideal.“