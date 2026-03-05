Letzte Hoffnung gegen nackten Realismus im Tabellenkeller Letzter gegen Vorletzter: Vorentscheidung im Abstiegskampf der Mittelrheinliga? von Andreas Santner · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser

Gibt es für die Sportfreunde Düren den zweiten Saisonsieg? – Foto: Christian Kreuer

Ist das Kellerduell am Sonntag für beide Klubs wohl die letzte Weiche in Richtung Klassenerhalt oder Landesliga? Während der FC Pesch als Tabellenletzter noch an die Wende glaubt, scheint man in Düren die sportliche Rettung bereits abgehakt zu haben.

Meybodi: "Mehr Kellerduell geht nicht" Die nackten Zahlen lassen wenig Spielraum für Optimismus: Mit lediglich fünf Punkten aus 17 Partien belegt der FC Pesch den letzten Tabellenplatz. Nur drei Zähler davor rangieren die Sportfreunde Düren auf Platz 15. Beide Mannschaften blicken auf eine ernüchternde Bilanz mit insgesamt 27 Niederlagen zurück. Nachdem das Hinspiel noch mit einem 2:2-Remis geendet hatte, musste Pesch erst am vergangenen Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Düren quittieren. Dennoch gibt sich Peschs Trainer Ali Meybodi vor dem erneuten Aufeinandertreffen kämpferisch. So., 08.03.2026, 15:45 Uhr FC Pesch Pesch Sportfreunde Düren SF Düren 15:45 PUSH „Mehr Kellerduell geht nicht, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Was den bisherigen Rückrundenverlauf angeht, bin ich mit der Art und Weise, wie die Jungs aufgetreten sind und als Team agiert haben, absolut einverstanden“, erklärt der 50-Jährige. Trotz der ausbleibenden Punkte sieht er eine positive Tendenz in seinem Team: „Das waren wirklich sehr engagierte Leistungen. In beiden Spielen hat vor allem die Moral gestimmt. Natürlich können wir mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein. Wir hatten uns mehr erhofft – und ehrlich gesagt war auch mehr drin. Dass wir aus diesen beiden Spielen keinen einzigen Punkt geholt haben, hat die Mannschaft eigentlich nicht verdient.“ Für Meybodi zählt am Sonntag nur ein Heimsieg, um die Resthoffnung auf den Ligaverbleib am Leben zu erhalten. Dabei kann er personell fast aus dem Vollen schöpfen: „Der Kader ist nahezu komplett. Uns stehen aktuell fast alle Spieler zur Verfügung, sodass wir diesmal auch ein bisschen die Qual der Wahl haben.“