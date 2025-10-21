Letzte Halbfinals in München – Freising-Spiel nach Absage terminiert

In München stehen noch zwei Viertelfinal-Paarungen aus. Im Kreis Donau/Isar ist inzwischen klar, wann das Pokal-Duell des SE Freisings stattfindet.

Im dritten Viertelfinale des Münchner Pokals trifft der FC Neuhadern am Dienstag (21. Oktober) auf den VfB Forstinning. „Das ist ein Gegner, gegen den wir viel lernen können. Wir wollen das Spiel nutzen, um uns weiterzuentwickeln und zusätzliche Erfahrung zu sammeln“, wird FCN-Trainer Dario Casola in der Vereinsmitteilung zitiert . Nach sechs Pflichtspielen ohne Niederlage gab es zuletzt eine unglückliche 2:3-Niederlage gegen den SV München West. Der Favorit Forstinning ist dagegen in dieser Saison noch ungeschlagen, remisierte zuletzt im Bezirksliga-Spitzenspiel .

Das letzte Viertelfinale Münchens startet am 29. Oktober, wenn Feldmoching auf den SV Untermenzing trifft. Im Achtelfinale schlug die SpVgg den FC Alemannia München deutlich. Der SVU bewies dagegen zuletzt Moral. Gegen Raisting holte die Mannschaft von Nico Formella einen 0:2-Rückstand auf. „In der Halbzeitpause hätte ich das 2:2 wahrscheinlich unterschrieben, da wir aber 30 Minuten in Überzahl waren, hätte ich gerne gewonnen“, sagte Formella im Anschluss.

Nach Spielabsage zwischen Berglern und Freising: Pokal-Halbfinale steigt im November

Nach der Spielabsage aufgrund eines Trauerfalls steht ein neuer Termin für das Halbfinale im Kreis Donau/Isar fest: Das Duell zwischen Eintracht 60 Berglern und dem SC Eintracht Freising findet nach BFV-Angaben am 5. November statt (Anstoß 19:30 Uhr). Der Sieger des Spiels trifft im Finale auf den FC Mindelstetten, der sich dank eines Eigentors in Lichtenau durchsetzte.