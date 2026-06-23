Letzte freie Plätze: DFB-Sportdirektor referiert in Sachsen-Anhalt Aus dem Verband +++ Hannes Wolf stellt in Dessau die Inhalte der "Trainingsphilosophie Deutschland" vor von Kevin Gehring · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Mit Hannes Wolf (l.) freut sich der Fußballverband Sachsen-Anhalt am Wochenende auf hohen Besuch. – Foto: imago images

Es sind spannende Einblicke für Trainerinnen und Trainer wie für alle weiteren Fußballinteressierten: Mit dem DFB-Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, Hannes Wolf, freut sich der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Sonnabend auf hohen Besuch in Dessau. Noch gibt es freie Plätze!

Im Rahmen einer Präsenzveranstaltung zur "Trainingsphilosophie Deutschland" wird Wolf - früherer Bundesliga-Coach und aktueller Trainer der deutschen U20-Auswahlmannschaft - praxisnahe Einblicke in moderne Ausbildungsansätze geben. Die Fortbildung kann für die Lizenzverlängerung der B- oder C-Lizenz angerechnet werden. Doch die Veranstaltung im Schillerpark richte sich ausdrücklich auch an "unlizenzierte Trainerinnen und Trainer" sowie "interessierte Fußballbegeisterte", betont der FSA auf seiner Homepage: "Voraussetzung für die Teilnahme sind vor allem Interesse und Freude am Fußball."

>> Zur Anmeldung: (hier klicken) Im Mittelpunkt der Fortbildung steht die "Trainingsphilosophie Deutschland", die auf "eine ganzheitliche Entwicklung von Spielerinnen und Spielern abzielt", schreibt der Landesverband. Die Teilnehmenden würden "wertvolle Impulse für ihre tägliche Trainingsarbeit" erhalten und "praxisnahe Demonstrationen direkt auf dem Platz" erleben, heißt es. Zentrale Inhalte der Fortbildung seien kleine Spielformen, das Training in homogenen Gruppen sowie eine Fragerunde und ein Expertentalk mit Hannes Wolf. Mit der Veranstaltung wolle der Fußballverband Sachsen-Anhalt "die Trainerqualifizierung im Land weiter stärken und aktuelle Entwicklungen aus der Fußballausbildung in die Vereine tragen", schreibt der FSA in Ankündigung des Events. "Die Trainingsphilosophie Deutschland bietet viele wertvolle Impulse für die tägliche Arbeit auf dem Platz. Uns ist wichtig, Trainerinnen und Trainern praxisnahe Inhalte an die Hand zu geben und gleichzeitig Raum für Austausch und neue Ideen zu schaffen. Mit Hannes Wolf konnten wir dafür einen herausragenden Experten gewinnen", erklärt Nick Struy, FSA-Verantwortlicher für die Qualifizierung.