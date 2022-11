Letzte Entscheidungen vor der Winterpause Krönt Östringen II makellose Vorrunde? +++ Reservenduell um letzten Platz im Kreispokalhalbfinale +++ Qualifikationsderby für den Verbandspokal

Oberhalb der Kreisklasse C stehen im Kreis noch drei interessante Partien an. In der B-Liga Kraichgau hofft Bauerbach gegen Östringen II auf eine Überraschung. Im Kreispokal kämpfen Heidelsheim II und Hambürcken II um den letzten Platz im Halbfinale. Durch das Duell dieser reserven ist im Verbandspokal noch ein Platz frei. Darum streiten sich Kronau und Mingolsheim.

Auf dem besten Weg zu einem Dreier war der FV Bauerbach gegen Untergrombach II, bis gut 20 Minuten vor dem Ende führte der FVB mit 3:0. Dann aber gab die Viktoria die Partie noch völlig aus der Hand. Durch vier Gegentore in der Schlussphase handelte sich Bauerbach tatsächlich noch eine Niederlage ein, nach der Jannik Specht auch Tage danach noch um Fassung rang: „Selbst einige Tage nach dem Spiel fällt es mir schwer, Worte dafür zu finden. Es ist mir bis heute unerklärlich, wie wir dieses Spiel noch aus der Hand geben konnten. Nach der ersten Halbzeit wäre meiner Meinung nach eher eine höhere Führung für uns statt ein Tor für die Gäste in Ordnung gewesen. Was dann ab der 70. Minute passiert ist, war unglaublich, aber im negativen Sinne. Ich denke, die Summe aus vielen falschen Entscheidungen auf dem Feld sowie die fehlende Bereitschaft einiger Akteure zum Verteidigen waren ein Grund für dieses Ergebnis.“

So ist der FVB in der Tabelle auf Rang zehn zurückgefallen. Wohl kann man vor der Winterpause noch korrigieren, braucht dafür gegen Ligaprimus Östringen II im Nachholspiel aber mindestens ein Remis – wahrlich einen Mammutaufgabe. „Am Nachholtermin geht es gegen den Tabellenführer aus Östringen II. Wir sind einfach froh, dass es danach in die Winterpause geht“, haben die drei Niederlagen in Serie Spuren bei Specht hinterlassen.

Ein weiteres Mal kam der FC Östringen II ohne Spiel zu Punkten. Co-Trainer Thore Jung war nach der Absage des SV Oberderdingen völlig bedient, mal wieder nicht spielen zu dürfen: „Es ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Im Einzelfall mag es irgendwo Sinn ergebenen. In der Summe riecht es sehr nach Vorsatz. Dass Bauerbach nach der fadenscheinigen Spielabsage letzte Woche nun schon wieder angefragt hat, ob das Spiel nochmals verlegt werden kann, setzt dem Ganzen die Krone auf. Das Alles hat mit fairem Amateursport nichts mehr zu tun. Da sollten sich die Verantwortlichen der betreffenden Vereine mal hinterfragen, ob das im Sinne des Sports ist.“

Jung hofft, die makellose Bilanz der Vorrunde auf dem Rasen abzuschließen: „Das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, das Beste aus dem Ganzen zu machen und jedes Training hart für unseren Erfolg zu kämpfen und unseren Weg weiterzugehen. Das werden wir am Sonntag unter Beweis stellen. Wir brennen darauf, das letzte Spiel in unserem Sinne zu gestalten und mit einem Sieg die Hinrunde zu beschließen.“

PROGNOSE:

Als klarer Favorit fährt die Östringer Reserve nach Bauerbach. Es wäre eine gewaltige Überraschung, würde der FVB punkten.