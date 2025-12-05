 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der VfL Bochum will in die Liga A einziehen.
Der VfL Bochum will in die Liga A einziehen. – Foto: Christian Bunge

Letzte Entscheidungen in der DFB-Nachwuchsliga stehen an

Für die U19-Junioren geht es in der DFB-Nachwuchsliga noch um die Qualifikation für die neue Ligen im kommenden Jahr.

Die ganz große Spannung ist vor dem letzten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren in den Gruppen G, H und I raus. Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln sind bereits sicher für die Liga A qualifiziert, wie auch der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. In der Gruppe H hat Borussia Dortmund mit 26 Punkten die besten Chancen, im kommenden Jahr weiter in der höchsten Spielklasse dabei zu sein, doch die Verfolger VfL Bochum (24 Punkte) und Bayer Leverkusen (23 Punkte) rechnen sich ebenfalls noch etwas aus.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
13:00live

Morgen, 13:00 Uhr
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:00live

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Morgen, 13:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
13:00

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Morgen, 13:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
13:00

Marcel EichholzAutor