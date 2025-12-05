Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfL Bochum will in die Liga A einziehen. – Foto: Christian Bunge
Letzte Entscheidungen in der DFB-Nachwuchsliga stehen an
Für die U19-Junioren geht es in der DFB-Nachwuchsliga noch um die Qualifikation für die neue Ligen im kommenden Jahr.
Die ganz große Spannung ist vor dem letzten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren in den Gruppen G, H und I raus. Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln sind bereits sicher für die Liga A qualifiziert, wie auch der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. In der Gruppe H hat Borussia Dortmund mit 26 Punkten die besten Chancen, im kommenden Jahr weiter in der höchsten Spielklasse dabei zu sein, doch die Verfolger VfL Bochum (24 Punkte) und Bayer Leverkusen (23 Punkte) rechnen sich ebenfalls noch etwas aus.
