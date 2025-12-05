Letzte Entscheidungen in der DFB-Nachwuchsliga stehen an

Die ganz große Spannung ist vor dem letzten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren in den Gruppen G, H und I raus. Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln sind bereits sicher für die Liga A qualifiziert, wie auch der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. In der Gruppe H hat Borussia Dortmund mit 26 Punkten die besten Chancen, im kommenden Jahr weiter in der höchsten Spielklasse dabei zu sein, doch die Verfolger VfL Bochum (24 Punkte) und Bayer Leverkusen (23 Punkte) rechnen sich ebenfalls noch etwas aus.