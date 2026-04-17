Letzte direkte Chance? Bettringen trifft zuhause auf Dorfmerkingen

Es ist das auffälligste Spiel dieses 26. Spieltags: Der Tabellenzweite SG Bettringen mit 44 Punkten fordert Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II, der mit 52 Zählern und 47:24 Toren vorne liegt. Bettringen hat aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte geholt, gewann 3:1 in Durlangen und zuletzt 2:1 gegen die TSG Schnaitheim, ehe das 1:1 gegen den FV 08 Unterkochen die kleine Serie stoppte. Dorfmerkingen II reist mit breiter Brust an, gewann zuletzt 2:0 beim 1. FC Germania Bargau und 4:0 gegen die Sportfreunde Lorch, musste am 24. Spieltag beim 1:3 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II aber einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Im Hinspiel setzte sich Dorfmerkingen II am 5. Oktober 2025 mit 4:2 gegen die SG Bettringen durch und unterstrich damit schon einmal seine Titelambitionen.

Die DJK Schwabsberg-Buch geht als Siebter mit 34 Punkten in dieses Heimspiel und trifft auf den drittplatzierten 1. FC Germania Bargau, der mit 39 Punkten und zuletzt drei Siegen aus vier Spielen im oberen Tabellenbereich fest verankert ist. Schwabsberg-Buch hat nach dem 2:3 in Unterkochen wieder Stabilität gefunden, gewann 2:1 gegen den TSV Böbingen und 3:0 in Lorch, ehe zuletzt das 3:3 gegen den FC Durlangen stand. Germania Bargau kommt mit Rückenwind, schlug Unterkochen 2:1, TSG Schnaitheim am 15. April mit 3:2 und hielt am 24. Spieltag die SGM Tannhausen/Stödtlen mit 2:1 nieder, musste aber am vergangenen Spieltag beim 0:2 gegen Dorfmerkingen II einen Dämpfer hinnehmen. Das Hinspiel am 5. Oktober 2025 gewann Bargau klar mit 4:1, was die Rollen vor dem Rückspiel deutlich beschreibt.

Für die SG Heldenfingen/Heuchlingen ist dieses Spiel als Tabellenelfter mit 26 Punkten ein Schlüsselspiel im unteren Drittel, denn mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Sportfreunde Lorch könnte der Abstand nach hinten weiter wachsen. Heldenfingen/Heuchlingen zeigte zuletzt zwei Gesichter: Auf das starke 3:2 gegen Schwabsberg-Buch folgten das 0:1 gegen Nattheim und zuletzt das klare 5:1 beim TSV Böbingen. Lorch bleibt trotz des 3:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II am 20. Spieltag tief im Tabellenkeller stecken, verlor danach 0:4 gegen Dorfmerkingen II, spielte 1:1 gegen den SSV Aalen und unterlag zuletzt 0:3 gegen Schwabsberg-Buch. Das Hinspiel endete am 5. Oktober 2025 mit einem 1:1, doch diesmal ist der Druck für beide Seiten deutlich größer.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSG Nattheim Nattheim TV Neuler TV Neuler 15:00 PUSH

Die TSG Nattheim steht mit 38 Punkten auf Rang fünf und will gegen den TV Neuler den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren. Nattheim hat drei seiner vergangenen vier Spiele gewonnen, schlug den SSV Aalen 1:0, siegte in Heldenfingen 1:0 und fertigte am 15. April die Sportfreunde Lorch mit 5:0 ab, nur das 0:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen fiel aus dieser Reihe heraus. Der TV Neuler reist als Zwölfter mit 26 Punkten an, holte zuletzt mit dem 0:0 in Böbingen und dem 2:2 gegen den SSV Aalen immerhin zwei kleine Achtungserfolge, nachdem zuvor ein 1:4 gegen den 1. FC Germania Bargau und ein 1:2 gegen die SG Bettringen zu Buche standen. Das erste Duell dieser Saison gewann Nattheim am 5. Oktober 2025 in Neuler mit 4:2 und setzte damals ein klares Zeichen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Durlangen Durlangen SSV Aalen SSV Aalen 15:00 live PUSH

Zwischen dem FC Durlangen auf Rang acht mit 28 Punkten und dem sechstplatzierten SSV Aalen mit 35 Punkten liegt vor diesem Spiel ein spürbarer Unterschied, auch wenn beide Mannschaften zuletzt wechselhafte Wochen erlebt haben. Durlangen hat nur eines der vergangenen vier Spiele gewonnen, holte beim 0:0 gegen Tannhausen/Stödtlen und beim 3:3 in Schwabsberg immerhin Punkte, ehe zuletzt das 0:0 gegen den SSV Aalen aus dem Hinrundenvergleich und aktuell die Aufgabe gegen ein offensivstarkes Aalener Team neue Brisanz bekommen. Der SSV Aalen musste sich zuletzt der TSG Nattheim mit 0:1 geschlagen geben, spielte 2:2 in Neuler und 1:1 in Lorch, bleibt mit 48 erzielten Toren aber eines der torgefährlichsten Teams der Liga. Im Hinspiel am 5. Oktober 2025 gewann der SSV Aalen zuhause mit 3:0 und untermauerte seine Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hat sich mit 27 Punkten auf Rang zehn etwas Luft verschafft und kann mit einem weiteren Heimsieg einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Die Mannschaft zeigte zuletzt Moral und Form, gewann 3:1 bei Dorfmerkingen II, 3:0 gegen den TSV Böbingen und holte zuletzt ein 2:2 bei der TSG Schnaitheim. Die SGM Tannhausen/Stödtlen steht mit 19 Punkten auf Rang 15 und braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Zähler, brachte zuletzt beim 1:0 in Nattheim und beim 0:0 gegen Durlangen aber wieder Leben in ihre Lage. Das Hinspiel am 5. Oktober 2025 entschied Hofherrnweiler-Unterrombach II mit 3:2 für sich, weshalb auch diesmal ein enges Spiel zu erwarten ist.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen TSV Hüttlingen Hüttlingen 15:00 PUSH