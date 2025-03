Letzte Chance vertan? SpVgg Unterhaching verpasst ersten Auswärtssieg in wildem Kellerduell

Vorbericht:

Sandhausen/Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching steht bereits nach 26 absolvierten Spielen in der 3. Liga vor dem Absturz in die Regionalliga. Die sportliche Schieflage der Vorstädter ist in den vergangenen beiden Wochen allerdings in den Hintergrund gerückt. Denn das Heimspiel gegen Hansa Rostock, das ursprünglich für den vergangenen Sonntag geplant war, wurde abgesagt. Die Gemeinde Unterhaching hatte in Absprache mit den Sicherheitsbehörden, wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, das Stadion, das die Hachinger dennoch weiter erwerben wollen, wie Präsident Manni Schwabl unter der Woche noch einmal bekräftigt hatte, „aus Sicherheitsgründen“ gesperrt.