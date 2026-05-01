Letzte Chance? Vahingen im Kracher gegen Darmsheim unter Druck

---

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II TSV Musberg TSV Musberg 13:00 PUSH

Der TV Echterdingen II steht mit 34 Punkten auf Rang acht und will nach dem spektakulären 5:6 bei Croatia Stuttgart wieder Ordnung in seine Saison bringen. Zuvor hatte Echterdingen II beim 2:0 gegen den SV Vaihingen gezeigt, dass diese Mannschaft gegen starke Gegner bestehen kann, ehe das 1:3 gegen ASV Botnang die Grenzen aufzeigte. Der TSV Musberg liegt mit 32 Punkten knapp dahinter auf Platz zehn und sucht nach dem 1:4 gegen den VfL Oberjettingen, dem 1:3 bei der SpVgg Holzgerlingen und dem 2:2 gegen den SV Rohrau wieder mehr Stabilität. In der Tabelle ist es kein Spiel der Extreme, aber eines, das darüber entscheidet, wer sich aus der unruhigen Zone des Mittelfeldes lösen kann.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH

Der TV Darmsheim steht als Absteiger mit 43 Punkten auf Rang vier und hat nach dem 0:5 bei ASV Botnang einiges geradezurücken. Vorher hatte Darmsheim beim 3:1 gegen den SV Nufringen gewonnen und beim 1:1 gegen den VfL Herrenberg zumindest gepunktet, doch der Rückschlag beim Spitzenreiter war deutlich. Der SV Vaihingen reist als Fünfter mit 41 Punkten an und hat nach dem 0:2 gegen den TV Echterdingen II mit Siegen gegen die Spvgg 1897 Cannstatt und den VfL Herrenberg geantwortet. Im Hinspiel fielen beim 6:3 für den SV Vaihingen neun Tore, weshalb auch diesmal viel Tempo und Druck auf beiden Seiten zu erwarten ist.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen ASV Botnang ASV Botnang 15:00 live PUSH

Der SV Nufringen steckt als Aufsteiger mit 26 Punkten auf Rang 13 mitten im Kampf um den Relegationsplatz nach unten, geht aber mit dem 2:1 beim VfL Oberjettingen in dieses schwere Heimspiel. Davor hatten das 2:4 beim TSV Dagersheim und das 1:3 gegen den TV Darmsheim gezeigt, wie schmal der Grat für Nufringen bleibt. ASV Botnang reist als Tabellenführer mit 49 Punkten an und hat mit den Siegen gegen die Spvgg 1897 Cannstatt, den VfL Herrenberg und zuletzt dem 5:0 gegen den TV Darmsheim ein kraftvolles Zeichen gesetzt. Im Hinspiel gewann ASV Botnang mit 5:2, auch deshalb steht Nufringen vor einer Aufgabe, die kaum größer sein könnte.

Der SV Bonlanden liegt mit 31 Punkten auf Rang elf und braucht nach zwei Niederlagen gegen den SV Deckenpfronn und den TSV Dagersheim wieder ein positives Ergebnis. Der 2:1-Erfolg beim TSV Musberg vor diesen beiden Rückschlägen zeigt aber, dass Bonlanden genug Substanz besitzt, um sich aus der gefährlichen Tabellenregion herauszuarbeiten. Der VfL Oberjettingen steht mit zwölf Punkten am Tabellenende und hat zuletzt gegen den SV Deckenpfronn, den TSV Dagersheim und den SV Nufringen verloren. Für Oberjettingen wird jede Partie mehr zum Prüfstein des Charakters, während Bonlanden die Pflicht hat, den Abstand nach unten nicht kleiner werden zu lassen.

Die SpVgg Holzgerlingen steht mit 34 Punkten auf Platz sieben und hat trotz des 1:2 beim SV Deckenpfronn zuletzt mit dem 3:0 gegen Croatia Stuttgart und dem 3:1 gegen den TSV Musberg Selbstvertrauen gesammelt. Holzgerlingen wirkt im Mittelfeld gefestigt, darf aber gegen einen Gegner mit Aufwärtstrend nicht nachlässig werden. Der TSV Dagersheim kommt als Aufsteiger mit 22 Punkten von Rang 14, hat jedoch mit drei Siegen nacheinander gegen den SV Nufringen, den VfL Oberjettingen und den SV Bonlanden ein starkes Lebenszeichen gesendet. Für Dagersheim ist dieses Spiel ein weiterer Versuch, den Abstiegsplätzen emotional und tabellarisch näher zu entkommen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:00 PUSH

Der SV Rohrau steht als Absteiger mit 29 Punkten auf Rang zwölf und bewegt sich gefährlich nah an der Abstiegszone. Nach dem 2:3 gegen den TSV Jahn Büsnau gelang beim 6:1 gegen Croatia Stuttgart ein Befreiungsschlag, ehe das 2:2 beim TSV Musberg zumindest einen Punkt brachte. Der SV Deckenpfronn reist als Zweiter mit 46 Punkten an und bleibt nach den Siegen gegen den VfL Oberjettingen, den SV Bonlanden und die SpVgg Holzgerlingen hartnäckig im Aufstiegsrennen. Für Rohrau ist es ein Spiel gegen die Schwere der Tabelle, für Deckenpfronn eines gegen den Druck, oben keinen Zentimeter preiszugeben.

Der VfL Herrenberg liegt mit 32 Punkten auf Rang neun und musste nach dem 1:1 gegen den TV Darmsheim zwei bittere Niederlagen gegen ASV Botnang und den SV Vaihingen hinnehmen. Gerade das 2:6 beim SV Vaihingen dürfte nachwirken, weil Herrenberg zuvor oft stabiler aufgetreten war. Der TSV Jahn Büsnau steht als Aufsteiger mit 43 Punkten auf Rang drei und bleibt trotz des jüngsten 1:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt mitten im Rennen um die vorderen Plätze. Nach Siegen gegen den SV Rohrau und den TV Echterdingen II will Büsnau zeigen, dass der Rückschlag nur ein Ausrutscher war.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:30 PUSH

Croatia Stuttgart steht mit 21 Punkten auf Rang 15 und hat mit dem 6:5 gegen den TV Echterdingen II ein wildes, emotionales Ausrufezeichen gesetzt. Zuvor hatten das 0:3 gegen die SpVgg Holzgerlingen und das 1:6 gegen den SV Rohrau allerdings gezeigt, wie groß die Schwankungen bleiben. Die Spvgg 1897 Cannstatt kommt als Sechster mit 37 Punkten nach zwei knappen Niederlagen gegen ASV Botnang und den SV Vaihingen, hat zuletzt aber mit dem 3:1 beim TSV Jahn Büsnau stark reagiert. Croatia Stuttgart braucht im Abstiegskampf jeden Punkt, während Cannstatt mit einem weiteren Sieg den Anschluss an das obere Drittel festigen kann.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________