Letzte Chance oder Befreiungsschlag?

Großrudestedts Kapitän Markus Lendrich war für seine Mannschaft schon oft der Unterschiedsspieler. Kommen in Bad Tennstedt weitere Saisontore (aktuell 13) hinzu, könnte dies für einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf sorgen. – Foto: Amxfotografie Andreas Michael

Beide Mannschaften stecken mitten im Abstiegskampf und wissen um die enorme Bedeutung dieser Partie. Während die Gäste die Chance haben, sich etwas Luft zu verschaffen, geht es für die Hausherren darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Entsprechend ist alles angerichtet für ein intensives und umkämpftes Duell, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

Beim TSV Bad Tennstedt ist die Lage nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen angespannt, dennoch zeigt sich die Mannschaft weiterhin geschlossen. Stürmer Pascal Rahn beschreibt die aktuelle Gefühlslage als Mischung aus Frust und Zuversicht: „Die Stimmung ist natürlich durch die letzten Ergebnisse etwas gedrückt, das lässt sich nicht ganz ausblenden. Trotzdem halten wir als Mannschaft zusammen und versuchen, den Fokus nach vorne zu richten.“ Gerade vor dem wichtigen Spiel gegen Großrudestedt sei die Motivation groß, endlich wieder Punkte einzufahren und im Abstiegskampf ein Lebenszeichen zu senden. Hoffnung macht zudem, dass sich die personelle Situation zuletzt etwas entspannt hat und wieder mehr Optionen zur Verfügung stehen.

Auch beim SV Großrudestedt ist die Bedeutung der Partie unumstritten. Trainer Nico Rödiger erwartet ein umkämpftes Spiel, in dem seine Mannschaft alles investieren muss. „Dass das für beide Mannschaften nochmal ein sehr wichtiges Spiel ist, steht außer Frage“, stellt er klar. Trotz durchwachsener Ergebnisse in den vergangenen Wochen sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos, betont aber zugleich, dass die personelle Situation weiterhin schwer planbar bleibt. Kurzfristige Ausfälle gehören aktuell fast schon zur Tagesordnung, weshalb sich erst am Spieltag endgültig zeigen wird, wer zur Verfügung steht.

So treffen in Bad Tennstedt zwei Teams aufeinander, die unter Druck stehen und unbedingt punkten müssen. Für die Gastgeber könnte es eine der letzten Möglichkeiten sein, den Rückstand zu verkürzen, während Großrudestedt einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen will. Die Voraussetzungen sprechen für ein nervenaufreibendes Spiel, in dem Einsatz, Wille und Effizienz entscheidend sein dürften.