Letzte Chance oder Befreiungsschlag?

Beide Mannschaften stecken mitten im Abstiegskampf und wissen um die enorme Bedeutung dieser Partie. Während die Gäste die Chance haben, sich etwas Luft zu verschaffen, geht es für die Hausherren darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Entsprechend ist alles angerichtet für ein intensives und umkämpftes Duell, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.
Auch beim SV Großrudestedt ist die Bedeutung der Partie unumstritten. Trainer Nico Rödiger erwartet ein umkämpftes Spiel, in dem seine Mannschaft alles investieren muss. „Dass das für beide Mannschaften nochmal ein sehr wichtiges Spiel ist, steht außer Frage“, stellt er klar. Trotz durchwachsener Ergebnisse in den vergangenen Wochen sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos, betont aber zugleich, dass die personelle Situation weiterhin schwer planbar bleibt. Kurzfristige Ausfälle gehören aktuell fast schon zur Tagesordnung, weshalb sich erst am Spieltag endgültig zeigen wird, wer zur Verfügung steht.
So treffen in Bad Tennstedt zwei Teams aufeinander, die unter Druck stehen und unbedingt punkten müssen. Für die Gastgeber könnte es eine der letzten Möglichkeiten sein, den Rückstand zu verkürzen, während Großrudestedt einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen will. Die Voraussetzungen sprechen für ein nervenaufreibendes Spiel, in dem Einsatz, Wille und Effizienz entscheidend sein dürften.