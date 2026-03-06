Letzte Chance im Kellerduell – "Es geht nur ums Gewinnen"

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Für den SV Heiligenfelde steht am Sonntag (15 Uhr) ein Spiel an, das über die restliche Saison entscheiden könnte. Am 19. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover empfängt die Mannschaft von Trainer Pascal Witt den SV Brigitta-Elwerath Steimbke – und die Ausgangslage ist eindeutig.

Nach der 0:3-Niederlage in Esperke ist der Druck noch einmal gestiegen. Deshalb formuliert Witt die Zielsetzung ohne Umschweife: „Dementsprechend müssen wir alles reinlegen. Ausreden zählen nicht mehr – es geht einzig und allein darum zu gewinnen. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.“

„Für uns ist es ein echtes Do-or-Die-Spiel“, sagt Witt. Heiligenfelde liegt mit sieben Punkten auf Rang fünfzehn, Steimbke steht mit dreizehn Zählern auf Platz dreizehn. Der Rückstand beträgt sechs Punkte. „Mit einem Sieg können wir noch einmal herankommen. Verlieren wir die Partie, wird der Abstand sehr groß und das Thema Klassenerhalt rückt in weite Ferne.“

Im Vergleich zur Vorwoche entspannt sich zumindest die Personallage etwas. „Personell können wir aktuell fast aus dem Vollen schöpfen“, erklärt der Trainer. Lediglich bei zwei Spielern sei noch offen, ob sie rechtzeitig fit werden. An der Marschroute ändere das jedoch nichts: „Wir müssen die drei Punkte zu Hause behalten, um unsere Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.“

Dass die Aufgabe schwierig wird, zeigt auch das Hinspiel. Damals unterlag Heiligenfelde in Steimbke klar mit 0:3. Dennoch schöpft man Hoffnung daraus, dass die Gäste zuletzt beim 2:2 gegen Tabellenführer SC Twistringen Moral bewiesen haben.

Für Heiligenfelde bleibt dennoch nur eine Rechnung. „Wer die Tabelle lesen kann, weiß, was auf dem Spiel steht“, sagt Witt. Sollte der SVH gewinnen, wäre der Anschluss an die Konkurrenz wieder hergestellt. Bei einer Niederlage dagegen würde der Abstand im Tabellenkeller weiter anwachsen – und der Kampf um den Klassenerhalt erheblich schwieriger werden.