Letzte Chance im Aufstiegsrennen: Egestorf braucht ein Fußball-Wunder

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Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder geht als Tabellenletzter in den letzten Spieltag der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord. Nach zwei Niederlagen gegen den Eimsbütteler TV und den Blumenthaler SV benötigt die Mannschaft gegen den SV Todesfelde nicht nur einen Sieg, sondern ist auch auf Schützenhilfe angewiesen.

Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 3:7 belegt die Germania vor dem abschließenden Spieltag den vierten und letzten Tabellenplatz. Dem gegenüber steht der SV Todesfelde, der mit drei Punkten Rang zwei einnimmt und damit aktuell einen der beiden Aufstiegsplätze besetzt.

Nach einer starken Oberliga-Saison steht der 1. FC Germania Egestorf-Langreder vor seiner letzten Bewährungsprobe. Als Vizemeister Niedersachsens qualifizierte sich die Mannschaft für die Relegation zur Regionalliga Nord, doch die Ausgangslage hat sich nach zwei Spieltagen erheblich verschlechtert.

Egestorf unter Zugzwang

Die Niederlagen gegen den Eimsbütteler TV (1:4) und den Blumenthaler SV (2:3) haben die Niedersachsen früh unter Druck gesetzt. Vor allem die späte Niederlage in Bremen schmerzte, nachdem die Mannschaft trotz zweifacher Unterzahl zwischenzeitlich noch zum Ausgleich gekommen war.

Die Ausgangsrechnung ist deshalb eindeutig: Egestorf muss sein Heimspiel gegen Todesfelde gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben. Darüber hinaus sind die Niedersachsen auf fremde Hilfe angewiesen. Parallel muss der bereits qualifizierte Tabellenführer Eimsbütteler TV gegen den Blumenthaler SV ein Ergebnis erzielen, das den Germanen den Sprung auf einen der ersten beiden Plätze ermöglicht.

Todesfelde mit der besseren Ausgangsposition

Der SV Todesfelde reist mit deutlich komfortableren Voraussetzungen an. Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Blumenthal und der anschließenden Niederlage gegen Eimsbüttel stehen die Schleswig-Holsteiner bei drei Punkten und haben ihr Schicksal weitgehend in der eigenen Hand.

Für die Gäste genügt bereits ein Punkt, um ihre Aufstiegschancen zu wahren. Entsprechend ist davon auszugehen, dass Todesfelde zunächst auf defensive Stabilität setzen wird, während Egestorf von Beginn an die Initiative übernehmen muss.

Unabhängig vom Ausgang der Relegation hat die Germania mit Platz zwei in der Oberliga Niedersachsen eine erfolgreiche Saison gespielt. Die Mannschaft wird dennoch alles daransetzen, die letzte verbliebene Möglichkeit auf den Aufstieg zu nutzen und die Entscheidung bis zum Schlusspfiff offen zu halten.