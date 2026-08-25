Letzte Chance für Transfers: Das Sommer-Wechselfenster schließt bald

– Foto: FuPa-Grafik

Am 31. August 2026 endet die erste Wechselperiode der Saison 2026/27 für alle Amateure im Aktivenbereich. Alle wichtigen Informationen, Ansprechpartner und hilfreiche Services sind auf der Website der gemeinsamen baden-württembergischen Passstelle gebündelt. Seit dem 1. Januar 2026 werden die Passangelegenheiten der drei baden-württembergischen Fußballverbände zentral über die gemeinsame BW-Passstelle bearbeitet.

Für Vertragsspieler endet die Wechselperiode am Dienstag, 01.09.2026. Im Jugendbereich kommt die Wechselperiode nicht zur Anwendung – es gilt jedoch, die allgemeinen Grundsätze bezüglich Abmeldedatum und Zustimmung bzw. Nicht-Zustimmung zu beachten.