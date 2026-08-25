Letzte Chance für Transfers: Das Sommer-Wechselfenster schließt bald

Am 31. August 2026 endet die erste Wechselperiode der Saison 2026/27 für alle Amateure im Aktivenbereich. Alle wichtigen Informationen, Ansprechpartner und hilfreiche Services sind auf der Website der gemeinsamen baden-württembergischen Passstelle gebündelt. Seit dem 1. Januar 2026 werden die Passangelegenheiten der drei baden-württembergischen Fußballverbände zentral über die gemeinsame BW-Passstelle bearbeitet.
Für Vertragsspieler endet die Wechselperiode am Dienstag, 01.09.2026. Im Jugendbereich kommt die Wechselperiode nicht zur Anwendung – es gilt jedoch, die allgemeinen Grundsätze bezüglich Abmeldedatum und Zustimmung bzw. Nicht-Zustimmung zu beachten.
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Die Website der gemeinsamen Passstelle bietet mittlerweile zahlreiche Informationen und praktische Hilfestellungen rund um das Passwesen. Neu verfügbar ist unter anderem ein Rechner zur Ermittlung der Ausbildungsentschädigung.
Darüber hinaus sind dort die direkten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Passstelle zu finden.
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