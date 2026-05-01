 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Letzte Chance für SW Neukölln? Preussen II unter Druck!

Der 25.Spieltag der Landesliga-Staffel 1 in der Vorschau

von far · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Gernhardt

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 1 steht im Zeichen klarer Fronten: FC Internationale Berlin steuert mit 59 Punkten auf den direkten Aufstieg zu. Dahinter will Sportfreunde Johannisthal den Relegationsplatz verteidigen, während der Berliner SV 92 weiter Druck ausübt. Im Tabellenkeller kommt es zu zwei direkten Duellen, die über den Klassenerhalt entscheiden.

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Morgen, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
14:00

Spitzenreiter Internationale will den nächsten Schritt Richtung Berlin-Liga machen. Charlottenburg-Wilmersdorf steht mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Die Gastgeber gehen klar favorisiert ins Spiel.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
11:00

Beide Teams stehen im unteren Mittelfeld: Der Berliner SC II hat 30 Punkte, Schöneberg 29. Mit einem Sieg kann sich eines der Teams weiter Luft nach unten verschaffen. Ein Duell auf Augenhöhe.

So., 03.05.2026, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
12:00

Ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf: Neukölln steht mit 16 Punkten tief im Keller, Empor II hat 22 Punkte. Beide brauchen dringend Zähler. Für Neukölln ist ein Sieg nahezu Pflicht.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
15:00

Der Berliner SV 92 bleibt mit 47 Punkten erster Verfolger von Platz zwei und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Pfeffersport steht mit 26 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
12:30

Kellerduell in Neukölln: Hürtürkel (24 Punkte) und Preussen II (26 Punkte) kämpfen um Abstand zur Abstiegszone. Ein Sieg kann für beide Teams ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt sein. Entsprechend intensiv wird die Partie.

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
13:30

Hilalspor steht mit 43 Punkten auf Rang vier und will den Anschluss nach oben halten. Friedenau hat 38 Punkte und liegt im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber bringen die bessere Ausgangslage mit.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
14:00

Johannisthal verteidigt mit 53 Punkten Platz zwei und will den Vorsprung auf die Konkurrenz halten. Die Berliner Amateure stehen mit 34 Punkten im Mittelfeld. Die Gastgeber stehen unter Zugzwang im Rennen um die Relegation.

So., 03.05.2026, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
14:10

Schlusslicht Berolina braucht mit 11 Punkten dringend ein Erfolgserlebnis. Borsigwalde steht mit 31 Punkten im Mittelfeld und will die Saison stabil zu Ende bringen. Für Berolina zählt jeder Punkt im Abstiegskampf.

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