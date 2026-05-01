Letzte Chance für SW Neukölln? Preussen II unter Druck!

– Foto: Sascha Gernhardt

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 1 steht im Zeichen klarer Fronten: FC Internationale Berlin steuert mit 59 Punkten auf den direkten Aufstieg zu. Dahinter will Sportfreunde Johannisthal den Relegationsplatz verteidigen, während der Berliner SV 92 weiter Druck ausübt. Im Tabellenkeller kommt es zu zwei direkten Duellen, die über den Klassenerhalt entscheiden.

Spitzenreiter Internationale will den nächsten Schritt Richtung Berlin-Liga machen. Charlottenburg-Wilmersdorf steht mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Die Gastgeber gehen klar favorisiert ins Spiel.

Beide Teams stehen im unteren Mittelfeld: Der Berliner SC II hat 30 Punkte, Schöneberg 29. Mit einem Sieg kann sich eines der Teams weiter Luft nach unten verschaffen. Ein Duell auf Augenhöhe.

So., 03.05.2026, 12:00 Uhr DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln SV Empor Berlin Empor Berlin II 12:00 PUSH

Ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf: Neukölln steht mit 16 Punkten tief im Keller, Empor II hat 22 Punkte. Beide brauchen dringend Zähler. Für Neukölln ist ein Sieg nahezu Pflicht.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr Berliner SV 92 BSV 1892 Pfeffersport Pfeffersport 15:00 PUSH

Der Berliner SV 92 bleibt mit 47 Punkten erster Verfolger von Platz zwei und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Pfeffersport steht mit 26 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel BFC Preussen BFC Preussen II 12:30 PUSH

Kellerduell in Neukölln: Hürtürkel (24 Punkte) und Preussen II (26 Punkte) kämpfen um Abstand zur Abstiegszone. Ein Sieg kann für beide Teams ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt sein. Entsprechend intensiv wird die Partie.

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor Friedenauer TSC Friedenau 13:30 PUSH

Hilalspor steht mit 43 Punkten auf Rang vier und will den Anschluss nach oben halten. Friedenau hat 38 Punkte und liegt im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber bringen die bessere Ausgangslage mit.

Johannisthal verteidigt mit 53 Punkten Platz zwei und will den Vorsprung auf die Konkurrenz halten. Die Berliner Amateure stehen mit 34 Punkten im Mittelfeld. Die Gastgeber stehen unter Zugzwang im Rennen um die Relegation.

Schlusslicht Berolina braucht mit 11 Punkten dringend ein Erfolgserlebnis. Borsigwalde steht mit 31 Punkten im Mittelfeld und will die Saison stabil zu Ende bringen. Für Berolina zählt jeder Punkt im Abstiegskampf.

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