Letzte Chance für Schwarz-Weiß Köln – Pulheim will sich befreien

Endspiel für Schwarz-Weiß Köln?

Für den Pulheimer SC steht am Sonntag ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 an. Gegner ist der SC Schwarz-Weiß Köln, der mit 19 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz steht – fünf Zähler hinter Pulheim, das derzeit Rang 13 belegt. Ein Sieg würde den Gastgebern entscheidend Luft im Tabellenkeller verschaffen, für die Gäste hingegen könnte eine Niederlage bereits das theoretische Aus im Kampf um den Klassenerhalt bedeuten.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams torlos. Nun erwartet Pulheims Trainer Cüneyt Karaca ein intensives und hart umkämpftes Rückspiel: „ Die heiße Phase beginnt nicht jetzt, sie geht für uns schon ganze Saison. Zu Hause gegen Schwarz-Weiß Köln wollen wir den Abstand beibehalten, am besten zu Hause sogar ausbauen.“

Schwarz-Weiß Köln reist mit Rückenwind an, schließlich konnte die Mannschaft von Frank Vones am vergangenen Spieltag mit einem eindrucksvollen 6:1 gegen Hürth II den vierten Saisonsieg feiern. Pulheim hingegen ließ beim 2:5 in Zündorf erneut wichtige Punkte liegen. „Letzte Woche hat es in Zündorf in der ersten Halbzeit einfach wehgetan, die Punkte nicht zu holen. Da hätten wir in der ersten Halbzeit das Spiel für uns entscheiden können, das haben wir nicht gemacht“, so Karaca rückblickend.

Vor dem Heimspiel fordert der Coach daher eine klare Reaktion: „Ich hoffe, wir kriegen richtig Zug aufs Feld.“ Trotz der schwierigen Phase sei das Ziel klar: „Wir wollen gewinnen, um nicht Spieltag zu Spieltag weiter zu zittern zu müssen. Da sind wir selber schuld, dass wir da unten drin hängen. Sonntag gibt es eine neue Chance – und da werden wir mit allen Möglichkeiten versuchen, zu gewinnen.“

Für Schwarz-Weiß Köln ist die Partie in Pulheim ein Endspiel. Nur ein Sieg würde die minimalen Hoffnungen auf den Ligaverbleib weiter nähren. Pulheim dagegen könnte sich mit einem Erfolg entscheidend vom direkten Abstiegsplatz absetzen.

