Letzte Chance für Papenburg - Nordhorn will Platz zwei

Vorwärts Nordhorn steht mit 56 Punkten auf Rang drei. Papenburg hat 58 Punkte auf dem Konto und damit vier Punkte weniger als Holthausen-Biene. Die Blau-Weißen müssen also gewinnen, um am letzten Spieltag noch eine Chance auf den Titel zu haben. Das weiß auch Viktor Maier, Co-Trainer von Nordhorn. "Beide Teams wissen, worum es geht. Da Papenburg noch Meister werden kann, werden wir vermutlich viele Drucksituationen erleben, in denen wir als Team zusammenhalten müssen."

Im Hinspiel hat das nicht ganz so gut geklappt. Damals gewann Papenburg mit 5:2. Ohnehin konnten die Gäste fünf der vergangenen sechs direkten Duelle gewinnen und sind in der Favoritenrolle. Nordhorn gewann allerdings bereits am Dienstag souverän gegen Firrel und möchte das Positive daraus mitnehmen. "Ich denke, dass das Firrel-Spiel den Jungs Energie gegeben hat und wir wollen unsere Chancen nutzen, um am Ende der Saison auf Platz zwei zu stehen. Das würde die super Saison bestätigen." so Viktor Maier.

Die Saison neigt sich also dem Ende und das bedeutet auch Abschiede. Für Nordhorns Jannes ten Hagen wird es das letzte Spiel für Vorwärts sein. Das 33-jährige Urgestein kam in dieser Saison auf 14 Einsätze und wird am heutigen Freitagabend zum letzten mal für den Landesligisten auflaufen.

Eine enorm spannende Paarung zweier absoluter Top-Teams der Landesliga. Vielleicht haben wir heute Abend schon einen Meister feststehend, doch zuvor erwartet den Zuschauer eine Partie auf super Niveau. Anpfiff ist dann um 20.00 Uhr in Nordhorn.