Letzte Chance für Lehrte und Evesen; Wetschen will Revanche nehmen

In der Landesliga Hannover wird am kommenden Wochenende der 29. Spieltag ausgetragen. Am morgigen Samstag stehen fünf Spiele auf dem Programm, während am Sonntag vier Spiele ausgetragen werden. Während Lehrte und Evesen so langsam die Spiele ausgehen, hofft Eilvese auf Schützenhilfe von Ramlingen-Ehlershausen..