Bedirhan Erdogan (links) und die SG Sandbach wollen im Kellergipfel ihre Chance beim Schopf packen. Archivoto: Joaquim Ferreira

Letzte Chance für die SG Sandbach Kreisoberliga: Im Keller-Gipfel gegen den Vorletzten aus Harreshausen muss unbedingt ein Sieg her Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald TSV Altheim TSV Lengfeld SC Hassia Fr.-Crumbach + 6 weitere

Odenwaldkreis. Die Odenwälder Clubs kämpfen in der Kreisoberliga an zwei Fronten: Ganz oben kann sich der TSV Seckmauern noch den Wunsch vom Wiederaufstieg in die Gruppenliga erfüllen, wenn es der Mannschaft gelingt, die zwei Punkte Rückstand zum Tabellenführer TSV Altheim aufzuholen. Ein wichtiger Schritt wäre ein Sieg am Sonntag gegen den TV Fränkisch-Crumbach. Am Tabellenende spitzt sich die Lage für die SG Sandbach zu. Ein Erfolg beim Vorletzten TSV Harreshausen ist ein absolutes Muss.

Spieltext Lützel-Wieb. - SG Mos./Rad.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach 15:00 PUSH Dass der TSV Seckmauern nach seinem Abstieg im letzten Sommer gleich wieder um die Rückkehr in die Gruppenliga mitspielt, ist keineswegs selbstverständlich. Auch die Überzeugung, mit der die Elf von Trainer Albano Carneiro auftritt, ist durchaus bemerkenswert. Drei Zahlen verdeutlichen, warum sich der TSV noch Hoffnungen auf den Titelgewinn machen darf, obwohl der TSV Altheim noch die Liga anführt: Die Caneiro-Elf kassierte gerade mal 28 Gegentreffer und schoss 82 Tore, hinzu kommt, dass der TSV erst zwei Niederlagen im gesamten Saisonverlauf quittieren musste. Das sind die Spitzenwerte in dieser Liga. Aber selbstverständlich muss auch Seckmauern seine Hausaufgaben erledigen: Ein Heimsieg am Sonntag gegen den TV Fränkisch-Crumbach (Anstoß 15 Uhr) muss her.

Der 2:0-Erfolg gegen den abstiegsbedrohten TSV Lengfeld tat dem Lützelbacher Selbstvertrauen sichtlich gut, nachdem sie eine Woche zuvor bei Schlusslicht SG Sandbach sechs Tore eingeschenkt bekommen hatten. Die Fußballer um Trainer Jochen Dewitz haben die Pleite von Sandbach (4:6) gut verarbeitet und lieferten gegen Lengfeld eine konzentrierte Vorstellung. Daran muss der SVL gegen den Dritten SG Mosbach/Radheim am Sonntag anschließen. Die Fallhöhe des SV Lützel-Wiebelsbach ist nicht allzu hoch: Nur drei Punkte Vorsprung hat die Dewitz-Elf vor der Abstiegszone. Wieder Spektakel beim TSV Günterfürst? In Günterfürst steht das nächste Top-Spiel an: Der TSV erwartet den Vierten Hassia Dieburg. Schon im Hinrundenspiel war dieses Spiel in aller Munde, als der TSV Günterfürst nach 3:0-Führung und 3:4-Rückstand noch mit 6:4 gewann. Gibt es erneut so ein Spektakel zwischen den beiden Mannschaften zu sehen? Die TSG Steinbach und der FC Rimhorn, die im Odenwälder Derby direkt aufeinandertreffen, durchlebten in dieser Spielzeit immer wieder lange Verletzungsmiseren. Dennoch haben sich die Clubs in der ersten Tabellenhälfte stabilisiert. Das wiederum spricht eindeutig für die Qualität des Gesamtkaders. Wer ist auf der Zielgeraden dieser Saison spritziger und läuft mit der besseren Tagesform auf? Auf Steinbacher Seite liegt sicherlich der Vorteil der Geschwindigkeit, die das TSG-Spiel trägt. Rimhorn kommt stark über den Kampf und wird den Konkurrenten maximal fordern.

Einen Punkt fuhr die SG Bad König am Sonntag zu Hause gegen die KSG Georgenhausen ein. Ein Punkt, der der SG im Abstiegskampf nicht mehr zu nehmen ist. Den Kurstädtern droht jedoch weiterhin am Ende vielleicht die Relegation, und die ist alles andere als ein Wunschkonzert. Bei Viktoria Kleestadt sollten die Bad Königer daher dringend einen Auswärtssieg mitnehmen. Und dann ist da noch das Spitzenspiel im Tabellenkeller: Der Vorletzte Harreshausen empfängt Schlusslicht Sandbach. Nur ein Sieg würde den Sandbachern die Chance auf einen späten Klassenerhalt eröffnen.

