Letzte Chance für die Heeslinger Fußballerinnen

– Foto: Thies Meyer

Während der MTV Wohnste in der Fußball-Landesliga beim TuS Fleestedt gastiert, haben Ostereistedt/Rhade (vs. Fischerhude-Quelkhorn) und Heeslingen (gegen Westerholz) in der Bezirksliga Heimspiele. Alle drei Spiele beginnen am Samstag um 17 Uhr.

Am Mittwoch fand aus Wohnster Sicht ein ganz wichtiges Spiel in der Landesliga statt. Böhme und Bassen, die beiden Wohnster Hauptkonkurrenten im Abstiegskampf, trennten sich mit 2:2. Am Ende war es wohl eher ein Punktgewinn für Bassen, die nach einer frühen Roten Karte mehr als 80 Minuten in Unterzahl spielten und zwischenzeitlich mit 0:2 zurücklagen. Damit verkürzte Bassen den Rückstand auf Wohnste auf fünf Punkte. Beide Mannschaften treffen in der Liga noch am drittletzten Spieltag aufeinander. "Wir möchten ein Endspiel gegen Bassen um den Klassenerhalt möglichst vermeiden", so Wohnstes Kapitänin Sarah Meier zur ZEVENER ZEITUNG. "Wir müssen deshalb weiter punkten. Das heißt, wir wollen, wenn möglich, auch am Samstag gegen Fleestedt den einen oder anderen Punkt holen."