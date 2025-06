Letzte Chance für den FSV - die Rechenspiele im Abstiegskampf

Es ist die Zeit der Entscheidungen. Mit dem TuS Mondorf steht der Meister schon fest, das Schlusslicht mit dem SV Beuel auch - was noch offen ist, sind die zwei weiteren Absteiger. Zwei Spieltage vor Schluss sind rein rechnerisch noch alle Teams bis zum siebten Platz in der Verlosung - realistisch gesehen wird die Entscheidung aber zwischen dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II (30 Punkte), dem SV Wachtberg (33 Punkte), dem MSV Bonn (33 Punkte), dem SC Volmershoven-Heidgen (34 Punkte), dem VfR Hangelar (35 Punkte) und dem TuS Buisdorf (37 Punkte) fallen. Zwei dieser sechs Mannschaften spielen im nächsten Jahr in der Kreisliga A.