 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

Letzte Chance für Buchenau im A-Liga-Gipfeltreffen

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Nur mit einem Auswärtssieg im A-Liga-Gipfeltreffen kann der Rangzweite den Titelgewinn des TSV Caldern verhindern, und am letzten Spieltag vielleicht selbst noch Meister werden +++

von Redaktion · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser
Kriegen die Buchenauer um Lukas Müller (l.) Toki Hiromoto und Caldern auf dem Weg zur Meisterschaft noch zu fassen? © Jens Schmidt
Kriegen die Buchenauer um Lukas Müller (l.) Toki Hiromoto und Caldern auf dem Weg zur Meisterschaft noch zu fassen? © Jens Schmidt

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FSV Buchenau
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Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf kommt es am Sonntag um 15 Uhr zum Showdown zwischen dem TSV Caldern und dem FSV Buchenau, dem sich am vorletzten Spieltag im Gipfeltreffen die letzte Chance bietet, den gastgebenden Spitzenreiter auf dem Weg zur Meisterschaft aufzuhalten und die Entscheidung im Titelrennen um eine Woche zu vertagen. Am unteren Ende der Liga könnte der VfL Biedenkopf II in Hartenrod den Klassenerhalt feiern.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.