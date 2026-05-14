Letzte Chance für Buchenau im A-Liga-Gipfeltreffen

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf kommt es am Sonntag um 15 Uhr zum Showdown zwischen dem TSV Caldern und dem FSV Buchenau, dem sich am vorletzten Spieltag im Gipfeltreffen die letzte Chance bietet, den gastgebenden Spitzenreiter auf dem Weg zur Meisterschaft aufzuhalten und die Entscheidung im Titelrennen um eine Woche zu vertagen. Am unteren Ende der Liga könnte der VfL Biedenkopf II in Hartenrod den Klassenerhalt feiern.