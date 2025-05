Letzte Chance für Berkheim? Formstarke Plochinger fordern Donzdorf

---

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Nach zwei Remis in Serie möchte Ebersbach mit einem Heimsieg gegen Türkspor Nürtingen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Offensive um Petar Vidovic und Fabio Brandner bleibt gefährlich, doch auch Türkspor hat mit dem spektakulären 4:3 gegen Oberboihingen gezeigt, dass sie sich nicht verstecken müssen. Für die Gäste wäre ein Punktgewinn im Kampf um den sicheren Klassenerhalt enorm wertvoll.

Ebersbach will zurück in die Spur – Türkspor auf der Jagd nach Konstanz

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Im Duell zweier ambitionierter Teams will Frickenhausen den Heimvorteil nutzen, um weiter Druck auf die Top Fünf auszuüben. Heiningen wiederum wird nach dem 2:2 gegen Ebersbach umso motivierter sein, endlich wieder dreifach zu punkten. Besonders spannend: Beide Mannschaften zeichnen sich durch individuelle Qualität im Offensivspiel aus – Nuancen könnten dieses Derby entscheiden.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Köngen geht als klarer Favorit in die Partie gegen den VfL Kirchheim, der in der Rückrunde bislang zu viele Punkte liegen ließ. Die Defensive der Gastgeber steht stabil, und auch offensiv läuft es rund. Kirchheim muss auf eine kompakte Defensive hoffen und auf Konter lauern. Gelingt dem Außenseiter die Überraschung, wäre das ein Coup im Abstiegskampf – realistisch ist aber ein souveräner Heimsieg des Tabellenführers.

So., 04.05.2025, 15:30 Uhr

Für Catania Kirchheim wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Mit Geislingen II kommt nun ein direkter Konkurrent, der zuletzt gegen Köngen zwar verlor, insgesamt aber stabiler wirkte. Für Catania ist es fast schon ein Endspiel – eine Niederlage könnte den Anschluss an die Relegation endgültig kosten. Entsprechend hoch dürfte die Nervosität auf beiden Seiten sein.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Plochingen hat sich nach einer langen Schwächephase mit starken Heimauftritten stabilisiert. Mit einem Sieg gegen Donzdorf könnte man sich wohl endgültig aus dem Abstiegsschatten lösen. Die Gäste aus Donzdorf zeigten beim 5:3 gegen Catania allerdings, dass sie ebenfalls in der Lage sind, torgefährlich und kampfstark aufzutreten. Ein offenes Spiel mit richtungsweisender Bedeutung für das Tabellenmittelfeld.

So., 04.05.2025, 15:30 Uhr

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Der nächste Schritt für Eislingen – Jesingen will mutig bleiben

Eislingen marschiert im Schatten von Köngen weiter souverän durch die Liga. Mit einem überzeugenden 3:1 in Salach bestätigte man zuletzt die Aufstiegsambitionen. Gegen Jesingen, das sich durch den 5:1-Erfolg in Plochingen in Form zeigte, wird dennoch volle Konzentration gefragt sein. Gelingt es Eislingen, seine individuelle Klasse abzurufen, dürfte die Favoritenrolle Bestand haben.

