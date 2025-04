Letzte Chance, die Liga spannend zu gestalten - Topspiel am Samstag

Dennoch weiß Gäste-Coach Jozo Brinkwerth um die bisherige Dominanz von Wolfenbüttel in der laufenden Saison: "Selbst wenn wir gewinnen, wird es noch sehr, sehr schwer, Wolfenbüttel die Meisterschaft wegzunehmen. Dennoch wollen wir siegen, um die Liga spannend zu machen. Dafür müssen wir mutig sein und auf unsere eigenen Stärken bauen, statt auf den Gegner zu achten."

Beide Teams sind in sehr guter Form. Wolfenbüttel ist seit vierzehn Spielen ungeschlagen, während Göttingen 05 fünf Mal in Serie gewinnen konnte. "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird spannend und sieht tabellarisch interessant aus. Meine Jungs wissen um die Situation und sind motiviert." so Wolfenbüttels Coach Deniz Dogan.

Beim Spiel, in dem beide Teams ihre Serie weiterführen wollen und auf Sieg spielen werden, ist die Kadersituation bei Wolfenbüttel sehr gut und man könne aus dem vollen Schöpfen. Auf der Gegenseite wird Linus Nolte fehlen. "Das ist natürlich sehr schmerzhaft." so Brinkwerth. Nolte stand in 18 seiner 19 Spiele in der Startelf.

Das Hinspiel endete mit einem klaren 3:0 für Wolfenbüttel und auch davor gewann der MTV das direkte Duell. Allerdings konnten auch die 05 zuvor zwei Mal hintereinander gewinnen und man konnte zeigen, dass man mindestens auf Augenhöhe ist. Abschließend sagte Deniz Dogan: "Wir wollen ganz klar den Heimsieg, müssen dafür einen kühlen Kopf bewahren und dürfen kein Harakiri spielen." Auf der Gegenseite hofft Brinkwerth auf eine "couragierte und engagierte" Leistung seiner Schützlinge.

Anpfiff ist um 16.00 Uhr auf der Meesche.