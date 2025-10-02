Letzte Chance auf Wiesn-Punkte – Gilching-Heimspiel gegen Ohlstadt

Gilching – Eigentlich hatten die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried nach der Erfolgsserie Ende August und Anfang September auch zur Wiesn-Zeit fleißig Siege begießen wollen, um mit ordentlich Rückenwind in das Topduell am kommenden Dienstag gegen Bezirksliga-Spitzenreiter SC Olching zu gehen.

Daraus wurde aber nichts, denn die bisherigen Partien während der Oktoberfestzeit endeten jeweils mit einer herben Enttäuschung: Gegen Untermenzing kassierte der TSV trotz langer Überzahl eine 1:2-Heimniederlage in letzter Minute, eine Woche später unterlag er trotz großer Überlegenheit mit 0:1 in Raisting. „Die Entwicklung stimmt dennoch. Wir spielen sehr dominant“, stellt Coach Christian Rodenwald klar.

Um sich im vorderen Tabellendrittel der Bezirksliga Süd festzubeißen, müssen aber wieder Siege her. Die erste Chance im Oktober bietet sich an diesem Freitag. Am Tag der Deutschen Einheit erwarten die Gilchinger ab 15 Uhr den kriselnden SV Ohlstadt. Der Aufsteiger hat seit seinem ersten Saisonauftritt (3:0-Sieg in Raisting) nicht mehr gewonnen und ist bis auf den vorletzten Rang abgerutscht. Rodenwald warnt seine Mannschaft aber eindringlich.

„Ohlstadt ist körperlich stark und wird uns aus einer starken Defensive heraus das Leben schwermachen wollen“, sagt der Cheftrainer. Nachdem am vergangenen Sonntag auch der eine oder andere abfällige Spruch über die Herangehensweise des Gegners gefallen sei, rät Rodenwald: „Wir müssen demütig bleiben und schauen, wo wir herkommen. Wir haben im Sommer auch keine zehn Spieler aus der Bayernliga geholt.“

Gilching-Coach sucht nach Torjägern

André Gasteiger wird aller Voraussicht nach nicht an der Trendwende mitarbeiten können. Er musste gegen Raisting früh wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel ausgewechselt werden. „Wir hoffen, dass es bis zum Olching-Spiel wieder bei ihm geht“, sagt Rodenwald. Neuzugang Vinzenz Wolf hatte gegen seinen Ex-Verein voriges Wochenende gar nicht erst im Kader gestanden. „Es macht keinen Sinn, solange er noch kein volles Vertrauen in seinen Fuß hat“, sagt Rodenwald.

Dabei bräuchte der Coach zurzeit dringend Fußballer, die Tore schießen. Die Ausbeute aus den vergangenen Partien war überschaubar. Nicht nur deshalb könnte Rodenwald die Startelf wieder verändern. „Da wir am Dienstag schon wieder spielen, müssen wir auch die Belastungssteuerung im Auge haben“, verkündet Rodenwald.

Mit dem Gegner aus dem Oberland, der im Sommer nach 17 Jahren in die Bezirksliga zurückgekehrt ist, gab es in den vergangenen Jahren keine Berührungspunkte aus Gilchinger Sicht. Es fanden weder Pflicht- noch Testspiele zwischen dem TSV und den Ohlstädtern statt.