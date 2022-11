Letzte Chance auf Punkte in der Vorrunde Landesliga Rhein-Neckar +++ 15. Anlauf für den punktlosen TSV Kürnbach in Horrenberg +++ Treschklingen muss zu einem Mitaufsteiger

Die Vorrunde geht zu Ende und es sieht wenig berauschend für die Sinsheimer Landesliga-Vertreter aus. Gänzlich ohne Punkte ist bislang der TSV Kürnbach geblieben. Das Schlusslicht ist weit abgeschlagen, der Trainerwechsel brachte ergebnistechnisch keine Verbesserung und die Rückkehr in die Kreisliga 2023/24 ist nur noch durch ein Wunder abzuwenden. Am Samstag beendet der TSV seine Horror-Vorrunde mit dem Auswärtsspiel bei der SG Horrenberg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr bei einem weiteren Klub, der auf der Trainerposition bereits einen Wechsel im aktuellen Saisonverlauf vollzogen hat. Beim SV Treschklingen ist man davon trotz des vorletzten Platzes weit entfernt. Immerhin gab es einige wenige Überraschungen, unterm Strich fehlen dem Kreisliga-Meister dennoch acht Punkte auf den Relegationsplatz. Am Sonntag muss der SVT zum FV Nußloch, dem Heidelberger Mitaufsteiger.

SV Treschklingen

Die 0:1-Niederlage gegen die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal war eine große Chance, die die Treschklinger vergeben haben. "Wir wussten, dass sehr viel auf dem Spiel stand, es hat aber leider nicht ganz gereicht", sagt Ali Susan dazu. Der Treschklinger Spielertrainer sah ein paar vergebene Möglichkeiten, die dem Spielverlauf eine andere Wendung hätten geben können, wenn sie seine Schützlinge verwertet hätten. So stand, mal wieder, eine Niederlage in einer Partie zu Buche, aus der mit etwas Glück etwas zu holen gewesen wäre.

Laut ihrem Trainer haben die Treschklinger dennoch, "viel gelernt im bisherigen Saisonverlauf und einen Schritt nach vorne gemacht." Ob das reicht, um zumindest noch ein Fünkchen Hoffnung über die Jahreswende mitzunehmen, wird sich in den beiden ausstehenden Begegnungen 2022 zeigen. Nummer eins davon findet am Sonntag in Nußloch statt. Der Mitaufsteiger verfügt im Gegensatz zu Treschklingen über eine große Gruppe von Spielern, die bereits höherklassig Erfahrung sammeln durften. Tobias Keusch, Steffen Kochendörfer und Rene Schwall sogar in der Regionalliga. Das ist eine gänzlich andere Hausnummer, als sie der SVT mit seinen fast ausschließlich Landesliga-Neulingen im Kader zu bieten hat.

Susan will den Stärken des Gegners aber keine allzu große Bedeutung beimessen. "Wir müssen vielmehr versuchen wieder unser Spiel aufzuziehen, das haben wir in den letzten Wochen nämlich gar nicht so schlecht gemacht", erläutert er. Wenn er mit seiner Truppe wieder an die Leistungsgrenze kommt, scheint unter gewissen Umständen etwas drin zu sein in Nußloch. "Dass wir zum Ende der Vorrunde an eine zweistellige Punktausbeute herankommen, hat uns sicher nicht jeder zugetraut", findet er einen weiteren positiven Ansatzpunkt.